Şırnak'ta kaybolan gencin bulunması

Şırnak merkeze bağlı Güneyce köyünde dün sabah saat 11.00 sıralarında hayvanlarını otlatmak için evden ayrılan 17 yaşındaki çocuk, aynı gün akşam saat 20.39'da yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarı verilmesiyle aranmaya başlandı.

Arama çalışmaları:

Kayıp ihbarının ardından bölgede geniş çaplı bir arama-kurtarma seferberliği başlatıldı. Şırnak AFAD İl Müdürlüğü tarafından bölgeye 4 personel, 1 araç ve dron yönlendirilirken, arama çalışmalarına Kumçatı Jandarma Karakolu ekipleri de katıldı.

Gece boyunca yürütülen aramalarda ekipler, havadan ve karadan koordine bir şekilde çalıştı; özellikle çocuğun bulunabileceği bölgeler ve kullanılmayan yapılar titizlikle kontrol edildi.

Buluntu ve sonuç:

Yapılan incelemeler sonucunda kayıp çocuk, metruk, eski ve kullanılmayan bir gecekondu içerisinde bulundu. Ekipler çocuğu sağ ve uyur halde bulurken, saatler süren endişeli bekleyiş yerini sevince bıraktı.

Olayla ilgili soruşturma ve gerekli kontrollerin sürdüğü belirtildi.

ŞIRNAK MERKEZE BAĞLI GÜNEYCE KÖYÜNDE HAYVANLARINI OTLATMAK İÇİN SABAH SAATLERİNDE EVDEN ÇIKAN KENDİSİNDEN BİR DAHA HABER ALINAMAYAN 17 YAŞINDAKİ ÇOCUK İÇİN EKİPLER ALARMA GEÇTİ. DRON DESTEKLİ YÜRÜTÜLEN ARAMA ÇALIŞMALARINDA HER YER DİDİK DİDİK ARANIRKEN, KAYIP ÇOCUK ESKİ BİR METRUK BİNA İÇERİSİNDE BULUNDU.