Bozüyük'te kadınlara KADES ve dolandırıcılık uyarılarıyla bilgilendirme

Bozüyük'te kadınlara uygulamalı KADES bilgilendirmesi

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğine bağlı ekipler, Bozüyük Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek kadınlara KADES hakkında bilgi verdi. Ziyarette uygulamanın kullanımı, acil durum bildirimleri ve pratik adımlar ayrıntılı olarak anlatıldı.

etkinlikte hangi konular işlendi:

Polisler, KADES eğitiminin yanı sıra sahte para, dolandırıcılık ve dolandırıcılık çeşitleri ile genel güvenlik konularında da bilgilendirme yaptı. Farkındalığın artırılması amacıyla hazırlanmış bilgilendirici broşürler katılımcılara dağıtıldı ve doğru bilgiye erişimin önemi vurgulandı.

polislerin mesajı:

Ekipler, vatandaşları temkinli olmaya çağırdı ve 'Güvenliğin İlk Adımı, Doğru Bilgiyle Atılır' sloganını paylaştı. Ayrıca, "Şüpheli durumlarda dikkatli olmak, güvenilir bilgiye başvurmak ve zamanında ihbarda bulunmak; suçla mücadelede hepimizin sorumluluğudur" ifadelerine yer verildi.

Yapılan bilgilendirme çalışmasının hedefi, özellikle sağlık kurumlarındaki kadınların KADES gibi araçları etkin kullanarak acil durumlarda hızlı müdahale ve güvenli iletişim kurabilmesini sağlamaktır.

BİLECİKLİ KADINLARA KADES ANLATILDI