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Bozüyük'te kıraathanelerde dolandırıcılığa karşı bilinç artırılıyor

Bozüyük'te polis, Yediler Mahallesi'ndeki 4 kıraathanede 39 vatandaşı dolandırıcılık yöntemleri ve iletişim tuzaklarına karşı bilgilendirerek uyardı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 09:27

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bozüyük'te kıraathanelerde dolandırıcılığa karşı bilinç artırılıyor

Bozüyük'te dolandırıcılık uyarısı

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Yediler Mahallesi'nde bulunan 4 kıraathaneyi ziyaret ederek 39 vatandaşa dolandırıcılık konusunda bilgilendirme ve uyarı yaptı.

Hangi konular anlatıldı:

Ekipler, vatandaşlara dolandırıcılık yöntemleri, özellikle telefon, kısa mesaj ve sosyal medya gibi iletişim kanalları üzerinden gerçekleştirilen tuzaklar hakkında örnekler vererek bilgi aktardı. Ziyaretlerde Toplum Destekli Polislik hizmetleri ve genel güvenlik önlemleri de ele alındı.

Polisin uyarıları ve önerileri:

Polis, vatandaşlara gelen şüpheli çağrı ve mesajları sorgulamaları, kişisel ve finansal bilgileri paylaşmamaları ve şüphe duydukları durumlarda vakit kaybetmeden güvenlik birimlerine başvurmaları yönünde tavsiyelerde bulundu. Yetkililer, bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini belirtti ve benzer buluşmalarla risklerin azaltılmasının hedeflendiğini vurguladı.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'nin saha ziyareti, yerel halkın dolandırıcılık konusunda farkındalığını artırmayı ve olası mağduriyetleri önlemeyi amaçladı.

BİLECİK’TE DOLANDIRICILIK UYARISI

BİLECİK’TE DOLANDIRICILIK UYARISI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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