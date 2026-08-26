Bozüyük'te kıraathanelerde dolandırıcılığa karşı bilinç artırılıyor

Bozüyük'te dolandırıcılık uyarısı

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Yediler Mahallesi'nde bulunan 4 kıraathaneyi ziyaret ederek 39 vatandaşa dolandırıcılık konusunda bilgilendirme ve uyarı yaptı.

Hangi konular anlatıldı:

Ekipler, vatandaşlara dolandırıcılık yöntemleri, özellikle telefon, kısa mesaj ve sosyal medya gibi iletişim kanalları üzerinden gerçekleştirilen tuzaklar hakkında örnekler vererek bilgi aktardı. Ziyaretlerde Toplum Destekli Polislik hizmetleri ve genel güvenlik önlemleri de ele alındı.

Polisin uyarıları ve önerileri:

Polis, vatandaşlara gelen şüpheli çağrı ve mesajları sorgulamaları, kişisel ve finansal bilgileri paylaşmamaları ve şüphe duydukları durumlarda vakit kaybetmeden güvenlik birimlerine başvurmaları yönünde tavsiyelerde bulundu. Yetkililer, bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini belirtti ve benzer buluşmalarla risklerin azaltılmasının hedeflendiğini vurguladı.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'nin saha ziyareti, yerel halkın dolandırıcılık konusunda farkındalığını artırmayı ve olası mağduriyetleri önlemeyi amaçladı.

BİLECİK’TE DOLANDIRICILIK UYARISI