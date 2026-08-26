Otoyolda aniden yavaşlayan trafikte takip mesafesi kazaya dönüştü

Bursa'da seyir halindeki bir hafif ticari aracın, trafiğin aniden yavaşlaması sonucu önündeki otomobile çarpmasıyla kaza meydana geldi. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bursa Çevre Otoyolu üzerinde yaşandı.

kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgilere göre, yol üzerindeki akışın beklenmedik biçimde yavaşlaması üzerine hafif ticari araç sürücüsü, takip mesafesini koruyamayarak önündeki otomobile çarptı. Çarpışma sonrası araçlarda hasar oluştu ve bölgedeki trafik akışı etkilendi.

görüntüler ve trafik etkisi:

Çarpışmanın ardından bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Kaza anı, arkadan gelen bir otomobilin araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi; görüntüler olayın gerçekleşme anını net şekilde gösteriyor.

Yetkililerin veya tarafların yaptığı resmi bir açıklama metinde yer almamakla birlikte, olayın kayda geçen görüntüleri olayın hemen ardından oluşan trafik hareketliliğini doğruluyor.

BURSA'DA OTOYOLDA SEYİR HALİNDEKİ ARAÇLARIN, TRAFİĞİN ANİDEN YAVAŞLAMASI ÜZERİNE KARIŞTIĞI KAZADA HAFİF TİCARİ ARAÇ ÖNÜNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTI.