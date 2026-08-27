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Bozüyük'te şehit babasının anısını yaşatan anlamlı buluşma

Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Şehit-Gazi Birimi, ağustos ayındaki sene-i devriyesinde şehit Vahit Elmas’ın babası Ali Elmas’ı ziyaret etti.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 10:03

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bozüyük'te şehit babasının anısını yaşatan anlamlı buluşma

ziyaretin ayrıntıları:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Şehit-Gazi Birimi tarafından, ağustos ayında sene-i devriyesi bulunan şehit Vahit Elmas’ın babası Ali Elmas ziyaret edildi. Ziyarette şehidin hatırası yad edildi ve aileyle hoş vakit geçirildi.

şehidin hayatı ve anılması:

Vahit Elmas, 1994 yılında Bingöl'ün Yayladere ilçesinde şehit olmuştu; ziyaret, onun hatırasını yaşatma ve aileye manevi destek sağlama amacı taşıdı.

kurumun mesajı:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan ziyaretle ilgili olarak, "Şehidimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" dedi.

BİLECİK’TE ŞEHİT AİLESİNE ANLAMLI BULUŞMA

BİLECİK’TE ŞEHİT AİLESİNE ANLAMLI BULUŞMA

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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