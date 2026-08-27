Bozüyük'te şehit babasının anısını yaşatan anlamlı buluşma

ziyaretin ayrıntıları:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Şehit-Gazi Birimi tarafından, ağustos ayında sene-i devriyesi bulunan şehit Vahit Elmas’ın babası Ali Elmas ziyaret edildi. Ziyarette şehidin hatırası yad edildi ve aileyle hoş vakit geçirildi.

şehidin hayatı ve anılması:

Vahit Elmas, 1994 yılında Bingöl'ün Yayladere ilçesinde şehit olmuştu; ziyaret, onun hatırasını yaşatma ve aileye manevi destek sağlama amacı taşıdı.

kurumun mesajı:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan ziyaretle ilgili olarak, "Şehidimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" dedi.

BİLECİK’TE ŞEHİT AİLESİNE ANLAMLI BULUŞMA