Bozüyük'te şehit babasının anısını yaşatan anlamlı buluşma

ziyaretin ayrıntıları:
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Şehit-Gazi Birimi tarafından, ağustos ayında sene-i devriyesi bulunan şehit Vahit Elmas’ın babası Ali Elmas ziyaret edildi. Ziyarette şehidin hatırası yad edildi ve aileyle hoş vakit geçirildi.
şehidin hayatı ve anılması:
Vahit Elmas, 1994 yılında Bingöl'ün Yayladere ilçesinde şehit olmuştu; ziyaret, onun hatırasını yaşatma ve aileye manevi destek sağlama amacı taşıdı.
kurumun mesajı:
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan ziyaretle ilgili olarak, "Şehidimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" dedi.
BİLECİK’TE ŞEHİT AİLESİNE ANLAMLI BULUŞMA
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