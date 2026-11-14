Bozüyük’te sokakta bilgilendirme: dolandırıcılığa karşı önlem çağrısı

Bozüyük’te bilgilendirme çalışması:

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Hal Meydanı Kafeler Bölgesi'nde yürüttükleri etkinlik kapsamında 50 vatandaşı dolandırıcılık yöntemleri, korunma yolları, KADES ve genel güvenlik konularında bilgilendirdi.

bilgilendirmenin içeriği:

Polisler, vatandaşlara telefon ve internet üzerinden sıkça karşılaşılan dolandırıcılık türleri ile sahte kimlik kullanımı gibi riskleri anlattı. Katılımcılara kişisel bilgilerin paylaşılmaması, şüpheli taleplere itibar edilmemesi ve güvenilir kanallardan doğrulama yapılmasının önemi vurgulandı. Ayrıca, kadınların güvenliği için KADES uygulamasının nasıl kullanılacağına dair bilgilendirme yapıldı.

vatandaşlara verilen materyaller:

Bilgilendirmenin ardından ekipler, dolandırıcılık örnekleri ve korunma adımlarını içeren broşürleri dağıttı. Polis yetkilileri, farkındalığın artırılması amacıyla benzer saha çalışmalarının süreceğini belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya davet etti.

BİLECİK’TE DOLANDIRICILIK UYARISI