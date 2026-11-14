Uğurlama töreni:

Malatya'da Sikorsky S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan binbaşı Orhun Pınar için tören düzenlendi ve şehit pilot son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza bildirimi:

Olay, helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu meydana geldi; kazada görevli pilotlardan biri olan Orhun Pınar şehit düştü. Haber, kısa sürede resmi kaynaklar aracılığıyla duyuruldu.

Şehit binbaşı Orhun Pınar'ın uğurlanışı, yaşanan kaybın büyüklüğünü ve mesleki fedakarlığın ağırlığını bir kez daha ortaya koydu.

Şehit Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar son yolculuğuna uğurlandı