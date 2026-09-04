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Bozüyük'te sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı

Bozüyük'te Eskişehir-Bozüyük karayolu Muratdere mevkiinde 06 EOE 355 plakalı otomobil sürücüsü Musa Ç. kontrolü kaybedince şarampole uçtu; dört kişi yara almadı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 09:41

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bozüyük'te sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçtuğu kazada, araçtaki sürücü ve yolcular şans eseri yara almadan kurtuldu.

kaza nasıl gerçekleşti:

Alınan bilgilere göre kaza, Eskişehir-Bozüyük karayolu Muratdere mevkiinde meydana geldi. Ankara'dan Bursa istikametine giden 06 EOE 355 plakalı otomobilin sürücüsü Musa Ç. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu ve olay yerinde araçta önemli hasar oluştu.

yaralanma ve can kaybı durumu:

Meydana gelen kazada sürücü Musa Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan Hacı Ali Ç., Medine Ç. ve Ayşegül Ç. herhangi bir yaralanma yaşamadan kazayı atlattı. Olayla ilgili olarak alınan ilk bilgilerde can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.

BİLECİK&#039;TE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU

BİLECİK'TE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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