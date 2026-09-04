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Çiğli'de belediyeye ait kafeye gece kurşunlaması kamerada

Çiğli Belediyesi'ne ait Akvaryum Kafe, gece kapalıyken motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı; anlar güvenlik kamerasında kayıtlı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 10:01

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çiğli'de belediyeye ait kafeye gece kurşunlaması kamerada

Olayın gelişimi:

İzmir'in Çiğli ilçesinde, belediyeye ait bir işletme gece saatlerinde silahlı saldırıya hedef oldu. Olay, ilçedeki Akvaryum Kafe'de kafenin kapalı bulunduğu sırada gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, bölgeye motosikletle gelen kimliği belirsiz iki şahıstan biri motosikletten inerek kafenin bulunduğu yöne birkaç el ateş etti. Saldırganlar attıkları kurşunların ardından geldikleri motosikletle hızla olay yerinden uzaklaştı.

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, saldırının gerçekleştirdiği anlar ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

güvenlik kayıtları ve soruşturma:

Kurşunlama anları, kafenin çevresine yerleştirilen güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntüler, olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin önemli kanıt niteliği taşıyor.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma kapsamında güvenlik kamerası görüntüleri inceleniyor ve delil toplama faaliyetleri yürütülüyor.

Yetkililer, olayla ilgili yeni bilgiye ulaşılması halinde kamuoyunu bilgilendireceklerini bildirdi.

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İZMİR’DE BELEDİYEYE AİT BİR KAFEYE GECE SAATLERİNDE KİMLİĞİ BELİRSİZ BİR KİŞİ TARAFINDAN SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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