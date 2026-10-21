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Erdoğan: 13 buçuk yıllık zulmün ardından Suriye'de istikrar filizleniyor

Erdoğan, 13 buçuk yıllık zulmün ardından İsrail’in tahriklerine rağmen Suriye’de barış, huzur ve istikrarın yeniden filizlendiğini ifade etti.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 13:12

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EDİTÖR: Caner Şahin

Erdoğan: 13 buçuk yıllık zulmün ardından Suriye'de istikrar filizleniyor

Erdoğan'ın açıklaması:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede bölgedeki olumlu değişimlere dikkat çekti.

"13 buçuk yıllık zulmün ardından İsrail’in ağır tahriklerine rağmen Suriye’de barışın, huzurun ve istikrarın tekrar boy vermeye başladığını görüyoruz."

vurgulanan unsurlar:

Açıklamada öne çıkan ifadeler arasında "13 buçuk yıllık zulmün" yol açtığı ağır tablonun altını çizme, İsrail’in ağır tahriklerine rağmen olumlu işaretlerin belirmesi ve bunun sonucunda barış, huzur ve istikrar kavramlarının tekrar ön plana çıkması yer aldı.

beklentiler ve değerlendirme:

Söylenenler, uzun süren çatışma ve acıların ardından bölgedeki toparlanma sürecine ilişkin bir yorum olarak sunuldu. Cumhurbaşkanının ifadesi, gözlemlenen olumlu işaretlerin sürdürülmesi ve kalıcı bir düzenin tesis edilmesi yönünde beklentileri işaret ediyor.

Erdoğan’ın sözleri, Suriye bağlamında barış ve istikrarın yeniden tesisine ilişkin umudu vurgularken, bu sürecin izlenmesi ve gelişmelerin kararlılıkla takip edilmesi gerektiğini ima ediyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AK PARTİ GRUP TOPLANTISINDA KONUŞTU

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AK PARTİ GRUP TOPLANTISINDA KONUŞTU

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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