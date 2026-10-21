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Namus iddialarına da hırsızlık kadar ağır suç

Erdoğan, fon tartışmalarında milletin malına el uzatmanın ağır suç olduğunu; namuslu kişilere mesnetsiz yolsuzluk ithamının da suç olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 13:13

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EDİTÖR: Merve Çelik

Namus iddialarına da hırsızlık kadar ağır suç

Cumhurbaşkanının açıklaması:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu fon tartışmalarına değinirken hem kamu kaynaklarına el uzatmanın hem de kişilere yönelik mesnetsiz suçlamalarda bulunmanın ağır birer suç olduğunu vurguladı.

(Fon tartışmaları) Milletin malına el uzatmak ne kadar büyük bir suçsa, aynı şekilde namuslu insanlara mesnetsiz şekilde yolsuzluk ithamında bulunmak da o kadar büyük bir suçtur.

Söylemin kapsamı ve vurgusu:

Açıklamada öne çıkan nokta, suç ve itham arasında kurulan doğrudan eşitliktir. Erdoğan, kamu malına zarar vermenin hukuki ve etik açıdan ciddi sonuçları bulunduğunu ifade ettikten sonra, mesnetsiz suçlamaların da aynı derecede zararlı olduğunu belirterek, itibar ve adalet hassasiyetine dikkat çekti.

Mesajın olası yansımaları:

Bu vurgu, tartışmaların hem mali hem de etik boyutlarını aynı düzlemde ele alıyor. Erdoğan’ın sözleri, hem kamu kaynağı kullanımında şeffaflık beklentisini hem de bireylerin namus ve itibarının korunması gerektiğini ön plana çıkarıyor.

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Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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