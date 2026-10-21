Dolar 49,5976 +0,03%
Euro 55,7332 +0,04%
Bist 11.675,87 -1,03%
Altın Gram 6.612,00 +0,09%
EUR/USD 1,1232 -0,07%
Brent Petrol 110,14 +1,24%
--°

Erdoğan'dan destek mesajı: Türkiye her aşamada Suriye'nin yanında

Erdoğan, Türkiye'nin ihtiyaç duyulduğunda Suriye'nin yanında olmaya devam edeceğini, Suriye halkının refahı ve huzuru için sorumluluk üstlendiğini ifade etti.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 13:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Erdoğan'dan destek mesajı: Türkiye her aşamada Suriye'nin yanında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi: "Türkiye olarak ihtiyaç duyulduğu her aşamada Suriye’nin yanında olmaya devam ediyor, Suriye halkının refah ve huzuru için üzerime düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz."

Bu açıklamada Suriye halkının refah ve huzuru vurgusu ön plana çıktı ve Türkiye'nin destek mesajı net biçimde ifade edildi.

mesajın odağı:

Açıklama, dayanışma ve sorumluluk temasını öne çıkarıyor; Erdoğan'ın ifadesi, Türkiye'nin gerektiğinde yanında olma taahhüdünü tekrar ediyor.

söylemin yorumu:

Bu beyanat, dış politika söyleminde insani ve istikrar odaklı bir dile işaret ediyor; Erdoğan’ın sözleri, mevcut duruşun sürdürülmesine yönelik bir vurgu olarak okunabilir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AK PARTİ GRUP TOPLANTISINDA KONUŞTU

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AK PARTİ GRUP TOPLANTISINDA KONUŞTU

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Putin ve Witkoff görüşmesinde dizel sevkiyatı ve serbest bırakma kararı
images

Yılmaz anayasa mahkemesi kararını kınadı: muhalefeti bölen bir tercih
images

Milletin malına el uzayana karşı net mesaj
images

Dört ülke Doha'da Bedir mutabakatıyla savunma üretiminde ortaklık kurdu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sinop'ta sosyal yardımlarda performans ve hizmet kalitesi ele alındı

Afyonkarahisar’da 46 noktada su izleme: tarımsal kirliliğe karşı önleyici adımlar

Putin ve Witkoff görüşmesinde dizel sevkiyatı ve serbest bırakma kararı

Belediye özel kalemiyle tartışan muhtara verilen ceza adli paraya çevrildi

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin düzenleme komisyondan geçti