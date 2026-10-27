Buca'da kesinleşmiş cezası olan şüpheli polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı

Buca'da aranan hükümlü gözaltına alındı
İzmir'in Buca ilçesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.U., İzmir Emniyet Müdürlüğü Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu tespit edilerek gözaltına alındı.
operasyon ve tespit:
Aranan kişilerin yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışma kapsamında ekipler, şüphelinin kimliğini belirleyip yakalama işlemini gerçekleştirdi. Gözaltına alınan O.U. hakkında kayıt işlemleri emniyette yapıldı.
adli süreç:
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Yetkililer, O.U.'nin hakkında verilen 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle yakalandığını bildirdi.
İZMİR'İN BUCA İLÇESİNDE, UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN 12 YIL 6 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞÜPHELİ YAKALANDI.
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