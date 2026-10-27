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Buca'da kesinleşmiş cezası olan şüpheli polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı

İzmir Buca'da uyuşturucu ticaretinden aranan ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.U., emniyet ekiplerince yakalanıp adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 13:53

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Buca'da kesinleşmiş cezası olan şüpheli polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı

Buca'da aranan hükümlü gözaltına alındı

İzmir'in Buca ilçesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.U., İzmir Emniyet Müdürlüğü Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu tespit edilerek gözaltına alındı.

operasyon ve tespit:

Aranan kişilerin yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışma kapsamında ekipler, şüphelinin kimliğini belirleyip yakalama işlemini gerçekleştirdi. Gözaltına alınan O.U. hakkında kayıt işlemleri emniyette yapıldı.

adli süreç:

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Yetkililer, O.U.'nin hakkında verilen 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle yakalandığını bildirdi.

İZMİR&#039;İN BUCA İLÇESİNDE, UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN 12 YIL 6 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN...

İZMİR'İN BUCA İLÇESİNDE, UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN 12 YIL 6 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞÜPHELİ YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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