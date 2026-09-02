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Şüpheli durduruldu, üzerinde bonzai bulundu

Bozüyük'te Narkotik ekiplerinin durduğu bir şahsın üzerinden muhtelif miktarda Sentetik Kannabinoid (bonzai) çıktı; kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 12:04

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Şüpheli durduruldu, üzerinde bonzai bulundu

Şüpheli durduruldu, üzerinde bonzai bulundu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde muhtelif miktarda Sentetik Kannabinoid (Bonzai) ele geçirildi.

operasyon ve bulgular:

Durdurma sonrası yapılan aramada ele geçirilen maddenin Sentetik Kannabinoid (Bonzai) olduğu tespit edildi.

yasal işlem ve gözaltı:

Üzerinde uyuşturucu bulunan şahıs gözaltına alındı ve hakkında "Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem yapıldı.

ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN KİŞİNİN ÜZERİNDE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLİRKEN

ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN KİŞİNİN ÜZERİNDE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLİRKEN

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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