Şüpheli durduruldu, üzerinde bonzai bulundu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde muhtelif miktarda Sentetik Kannabinoid (Bonzai) ele geçirildi.

operasyon ve bulgular:

Durdurma sonrası yapılan aramada ele geçirilen maddenin Sentetik Kannabinoid (Bonzai) olduğu tespit edildi.

yasal işlem ve gözaltı:

Üzerinde uyuşturucu bulunan şahıs gözaltına alındı ve hakkında "Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem yapıldı.

ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN KİŞİNİN ÜZERİNDE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLİRKEN