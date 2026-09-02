Şüpheli durduruldu, üzerinde bonzai bulundu
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde muhtelif miktarda Sentetik Kannabinoid (Bonzai) ele geçirildi.
operasyon ve bulgular:
Durdurma sonrası yapılan aramada ele geçirilen maddenin Sentetik Kannabinoid (Bonzai) olduğu tespit edildi.
yasal işlem ve gözaltı:
Üzerinde uyuşturucu bulunan şahıs gözaltına alındı ve hakkında "Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem yapıldı.
ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN KİŞİNİN ÜZERİNDE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLİRKEN
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!