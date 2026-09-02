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Manisa FK Ankara'da Iğdır FK karşısına çıkıyor

Manisa FK, Trendyol 1. Lig 5. hafta mücadelesinde Iğdır FK ile yarın Ankara Aktepe Stadı'nda saat 17.00'de karşılaşacak; hazırlıklar tamamlandı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 11:56

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Manisa FK Ankara'da Iğdır FK karşısına çıkıyor

Manisa FK hazırlıklarını tamamladı

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Iğdır FK maçının hazırlıklarını sona erdirdi. Siyah-beyazlı ekip bugün yaptığı ter antrenmanı ile son prova yaparak Ankara'ya hareket etti.

Yola çıkış ve maç detayı:

Manisa FK, hazırlıkların ardından Ankara'ya giderek maç öncesi kampını tamamladı. Karşılaşma yarın saat 17.00'de Ankara Aktepe Stadı'nda oynanacak.

Hakem triosu ve görev dağılımı:

Mücadelede düdüğü Süleyman Bahadır çalacak. Bahadır'ın yardımcı hakemleri Güner Mumcu Taştan ve Yusuf Şimşek olurken, dördüncü hakem görevi Mikail Cihangir'e verildi.

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ, TRENDYOL 1. LİG&#039;İN 5. HAFTASINDA DEPLASMANDA KARŞILAŞACAĞI ALAGÖZ HOLDİNG...

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ, TRENDYOL 1. LİG'İN 5. HAFTASINDA DEPLASMANDA KARŞILAŞACAĞI ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK MAÇININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI. ANKARA'DA OYNANACAK MÜCADELEDE DÜDÜĞÜ HAKEM SÜLEYMAN BAHADIR ÇALACAK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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