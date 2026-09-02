Honaz'ta 8 ayda ücretsiz hizmet: evde bakımdan aşevine binlerce kişiye dokunuldu

Honaz'ta 1 Ocak-1 Eylül 2026 hizmet dökümü

Honaz Belediyesi, "önce insan, önce Honaz" ilkesiyle 1 Ocak-1 Eylül 2026 döneminde ücretsiz sosyal yardım ve sağlık hizmetlerini yoğun şekilde sürdürerek ilçede binlerce vatandaşa ulaştı. Belediye ekipleri, ihtiyaç sahibi, yaşlı ve hasta vatandaşlara evde bakım, sağlık hizmeti ve sıcak yemek gibi temel destekleri düzenli olarak sağladı.

evde sağlık ve sosyal destek çalışmaları:

Belediyenin Aşevi aracılığıyla bu dönemde 16 bin 903 öğün yemek dağıtıldı. Sağlık ve sosyal hizmetler kapsamında 575 vatandaşa evde bakım, 876 vatandaşa evde sağlık desteği verildi. Ayrıca 283 hastane sevki gerçekleştirildi ve 314 evde temizlik çalışması yapıldı. Yeniden Yaşam Merkezi bünyesindeki fizik tedavi hizmetlerinden ise 1.826 vatandaş faydalandı.

Bu veriler, belediyenin sağlık ve bakım hizmetlerinin hem sürekliliğini hem de geniş kitlelere erişimini gösteriyor; özellikle evde sağlık ve fizik tedavi hizmetleri, hareket ve erişim kısıtlılığı olan kişiler için günlük yaşamı kolaylaştırıcı bir rol oynadı.

afete ve özel ihtiyaçlara yapılan ayni yardımlar:

Sosyal yardım kapsamında 13 kişiye özel destek sağlandı. Bu yardımlar arasında 5 kişiye kırtasiye malzemesi, 2 kişiye manuel tekerlekli sandalye, 1 kişiye akülü tekerlekli sandalye temini yer aldı. Ev yangını gibi acil durum yaşayan aileler için de destek verildi: 2 aileye ev eşyası, 1 kişiye çatı malzemesi, 1 kişiye 4 adet kapı-pencere ve evi yanan 1 kişiye inşaat malzemesi sağlandı.

belediye yetkililerinin değerlendirmesi:

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, insan odaklı hizmet anlayışıyla ilçe genelinde çalışmalara aralıksız devam edeceklerini ifade etti. Belediye yetkilileri, sağlanan hizmetlerin hedef kitlesine göre şekillendirildiğini ve önceliğin yaşlı, hasta ve afetzedelere verildiğini vurguladı.

Belediyenin 8 aylık performansı, yerel sosyal hizmet kapasitesinin artırılması ve acil durumlarda hızlı ayni yardım mekanizmalarının işletilmesinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Vatandaşlara ulaştırılan hizmetlerin düzenli izlenmesi ve ihtiyaç odaklı planlamanın sürdürülmesi hedefleniyor.

HONAZ BELEDİYESİ, 1 OCAK-1 EYLÜL 2026 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÜCRETSİZ SOSYAL YARDIM VE SAĞLIK HİZMETLERİYLE BİNLERCE VATANDAŞIN HAYATINA DOKUNDU.