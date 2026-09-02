Karabük Üniversitesi'nden İHA'larda yapay zeka ile görsel dost-düşman tespiti

Karabük Üniversitesi'nden İHA'lara görsel dost-düşman tespiti:

Karabük Üniversitesinde akademisyenler tarafından yürütülen ve TÜBİTAK 1002-Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenen projeyle, insansız hava araçlarının (İHA) havadaki insanlı ve insansız hava araçlarını görüntü tabanlı olarak tanıması hedefleniyor. Çalışmanın resmi adı "Derin Öğrenme Yaklaşımlarıyla İHA’lar için Gerçek Zamanlı Dost Düşman Hava Aracı Tespit Sistemi Geliştirilmesi" olarak kaydedildi ve proje yürütücülüğünü Doç. Dr. Ferhat Atasoy yapıyor.

Projenin çalışma prensibi:

Geliştirilen sistemde derin öğrenme algoritmaları kullanılacak ve İHA tarafından elde edilen görüntüler, merkezi bir istasyona gönderilmeden doğrudan havadaki küçük bilgisayarlarda işlenecek. Bu yaklaşım, görsel verilerin yerinde sınıflandırılması sayesinde karar destek zincirinin kısalmasına olanak tanıyacak.

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Ferhat Atasoy çalışmayı özetlerken şunları söyledi: "Projemiz, derin öğrenme yaklaşımlarıyla hava araçlarının görsel bazlı tanınmasına yönelik. Bildiğimiz gibi artık muharebe alanları yapay zekayla şekilleniyor. Dolayısıyla biz de bu anlamda ülkemize katkı sağlamak amacıyla hava araçlarının dost mu, düşman mı olduğunu ayırt etmek için görsele dayalı bir sistem geliştiriyoruz".

Atasoy, sistemin temel farkının görüntüleri bir istasyona aktarmadan İHA üzerindeki işlem birimlerinde sınıflandırması olduğunu vurguladı: "Buradaki kritik noktalardan bir tanesi de şu: Biz bunun için görüntüleri bir istasyona aktarmayacağız. Görüntüler doğrudan havadaki küçük mini bilgisayarlar üzerinde sınıflandırılacak. Dolayısıyla hızlı bir aksiyon alınması için imkan sağlamış olacak".

Güvenlik ve kullanım sınırları:

Projede elde edilen verilerin merkezi bir birime iletilmesi ve karar destek süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor; sistemin kendi başına müdahale etmesi planlanmıyor. Atasoy, bu sınırlamaya dikkat çekerek şunları kaydetti: "Sistemimizin kendi başına ya da herhangi bir müdahale gibi bir durumu söz konusu değil. Merkezi bilgilendirme açısından kullanılacak. Dolayısıyla güvenlik açısından kıymetli olacağını düşünüyoruz".

Çalışmada kullanılan dronların kendi tasarımları olduğu, hava araçlarındaki donanımın ihtiyaçlara göre değiştirildiği belirtildi. Projenin yaklaşık 100 bin liralık bir bütçeyle yürütüldüğü ve desteğin TÜBİTAK 1002-Hızlı Destek Programı kapsamında sağlandığı ifade edildi.

Geliştirilen sistem, haberleşme veya radar bilgilerinin yetersiz kaldığı durumlarda görsel verinin ön plana çıktığı senaryolarda, İHA operasyonlarına hız ve ek güvenlik katmanı sağlamayı hedefliyor.

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ DOÇ. DR. FERHAT ATASOY (SAĞDA), YAPTIĞI AÇIKLAMADA, ÇALIŞMANIN HAVA ARAÇLARININ GÖRSEL BAZLI TANINMASINA YÖNELİK OLDUĞUNU SÖYLEDİ.