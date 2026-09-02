Gölbaşı'nda göçükte kalan inşaat işçisi kurtarıldı

olay ve müdahale:

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi İncek Mahallesi'nde meydana gelen olayda, itfaiye, AFAD ve sağlık ekiplerine göçük ihbarı ulaştı. İhbar üzerine olay yerine dört farklı istasyondan ekip gönderildi.

kurtarma süreci ve sağlık durumu:

İtfaiye ekipleri, bir inşaat işçisinin belden aşağısının toprak altında ve ilk tespitlerde baygın durumda olduğunu belirledi. Yapılan müdahale sonucu işçi, bilinci açık biçimde bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kurtarılan işçi, hastaneye kaldırıldı ve burada tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

GÖLBAŞI İLÇESİNDE GÖÇÜK ALTINDA KALAN İNŞAAT İŞÇİSİ KURTARILDI.