Dolar 48,2300 -0,14%
Euro 56,2587 +0,22%
Bist 13.975,12 -0,54%
Altın Gram 6.944,65 +1,45%
EUR/USD 1,1614 +0,20%
Brent Petrol 96,69 +1,11%
--°

Buca'da pompalı tüfekle sokağı dehşete boğan saldırı

İzmir Buca'da 31 Ağustos akşamı pompalı tüfekle sokağa çıkan bir şüpheli, bir eve ateş açıp mahallede panik yarattı; polis soruşturma başlattı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 13:40

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Buca'da pompalı tüfekle sokağı dehşete boğan saldırı

Olayın gelişimi:

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Çamlıkule Mahallesi'nde 31 Ağustos akşamı meydana gelen olayda, iddiaya göre daha önce tartıştığı bir kişinin evinin önüne gelen bir şahıs sokakta bekleyip çevreyi korkuttu. Kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin elinde pompalı tüfek olduğu ve bağırarak tehditler savurduğu bildirildi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, şüpheli "Çık dışarı, sana sıkacağım" şeklinde seslenip rastgele ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların apartman kapısına ve civardaki birçok araca isabet ederek maddi hasara yol açtığı öğrenildi.

Görgü tanıkları ve görüntüler:

Olay sırasında çevrede bulunan vatandaşlar büyük korku yaşadı ve gelişmeler cep telefonu kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, şüphelinin bir süre pompalı tüfekle sokakta beklediği, tehditlerde bulunduğu ve ardından tüfekle koşarak olay yerinden uzaklaştığı anlar yer alıyor.

Komşuların ifadeleri, saldırganın olay öncesinde rahatsızlık yaratan bir sözlü tartışma yaşadığı yönündeki iddiaları doğrular nitelikte. Yerel halkta oluşan panik, kısa sürede polis birimlerine yapılan ihbarlarla sonlandırılmaya çalışıldı.

Polis müdahalesi ve soruşturma:

Bölgeye çok sayıda emniyet ekibi sevk edildi. Ekipler, olay yerinde güvenlik önlemi alıp inceleme yaptı; delil toplama ve görgü tespiti çalışmalarına başlandı. Emniyet kaynakları, kaçan şüphelinin kimliğinin tespiti ve yakalanması için geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Yetkililer, benzer tehdit ve silah kullanımı vakalarında vatandaşların derhal 155 Polis İmdat hatını araması gerektiğini vurguladı. Olayla ilgili incelemelerin tamamlanmasının ardından dosyanın nasıl yönlendirileceği konusunda resmi açıklama yapılacağı belirtildi.

İZMİR&#039;İN BUCA İLÇESİNDE, İDDİAYA GÖRE DAHA ÖNCEDEN TARTIŞTIĞI ŞAHSIN EVİNİN ÖNÜNE POMPALI TÜFEKLE...

İZMİR'İN BUCA İLÇESİNDE, İDDİAYA GÖRE DAHA ÖNCEDEN TARTIŞTIĞI ŞAHSIN EVİNİN ÖNÜNE POMPALI TÜFEKLE GELEN BİR SALDIRGAN, SOKAK ORTASINDA DEHŞET SAÇTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şehir hastanesi bahçesinde bulunan ceset kayıp başvurusu yapılan kişiye ait çıkt...
images

Yeni Karakuyu kavşağında çarpışma: iki kişi hastaneye kaldırıldı
images

Organize dolandırıcılık iddiasında ilk duruşma: Erzincan'da mağdurlar adliyede
images

Ağustos sonu operasyonları: Uşak'ta uyuşturucu ticaretine yönelik 17 tutuklama

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Elmalı'da sağlık erişimini kolaylaştıracak ATSO eğitim ve sağlık merkezi açıldı

Bitlis'te domates sezonu başladı: üretimde bölge lideri, Türkiye'de yedinci

Şehir hastanesi bahçesinde bulunan ceset kayıp başvurusu yapılan kişiye ait çıktı

Yeni Karakuyu kavşağında çarpışma: iki kişi hastaneye kaldırıldı

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı