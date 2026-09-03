Buca'da pompalı tüfekle sokağı dehşete boğan saldırı

Olayın gelişimi:

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Çamlıkule Mahallesi'nde 31 Ağustos akşamı meydana gelen olayda, iddiaya göre daha önce tartıştığı bir kişinin evinin önüne gelen bir şahıs sokakta bekleyip çevreyi korkuttu. Kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin elinde pompalı tüfek olduğu ve bağırarak tehditler savurduğu bildirildi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, şüpheli "Çık dışarı, sana sıkacağım" şeklinde seslenip rastgele ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların apartman kapısına ve civardaki birçok araca isabet ederek maddi hasara yol açtığı öğrenildi.

Görgü tanıkları ve görüntüler:

Olay sırasında çevrede bulunan vatandaşlar büyük korku yaşadı ve gelişmeler cep telefonu kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, şüphelinin bir süre pompalı tüfekle sokakta beklediği, tehditlerde bulunduğu ve ardından tüfekle koşarak olay yerinden uzaklaştığı anlar yer alıyor.

Komşuların ifadeleri, saldırganın olay öncesinde rahatsızlık yaratan bir sözlü tartışma yaşadığı yönündeki iddiaları doğrular nitelikte. Yerel halkta oluşan panik, kısa sürede polis birimlerine yapılan ihbarlarla sonlandırılmaya çalışıldı.

Polis müdahalesi ve soruşturma:

Bölgeye çok sayıda emniyet ekibi sevk edildi. Ekipler, olay yerinde güvenlik önlemi alıp inceleme yaptı; delil toplama ve görgü tespiti çalışmalarına başlandı. Emniyet kaynakları, kaçan şüphelinin kimliğinin tespiti ve yakalanması için geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Yetkililer, benzer tehdit ve silah kullanımı vakalarında vatandaşların derhal 155 Polis İmdat hatını araması gerektiğini vurguladı. Olayla ilgili incelemelerin tamamlanmasının ardından dosyanın nasıl yönlendirileceği konusunda resmi açıklama yapılacağı belirtildi.

İZMİR'İN BUCA İLÇESİNDE, İDDİAYA GÖRE DAHA ÖNCEDEN TARTIŞTIĞI ŞAHSIN EVİNİN ÖNÜNE POMPALI TÜFEKLE GELEN BİR SALDIRGAN, SOKAK ORTASINDA DEHŞET SAÇTI.