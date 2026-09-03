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Elazığ'da mahalle parkında pompalı tüfekli saldırı: bir kişi öldü

Elazığ Aksaray Mahallesi'nde bir parkta pompalı tüfekle vurulan 51 yaşındaki Mehmet Çelik, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 14:43

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 14:48

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Elazığ'da mahalle parkında pompalı tüfekli saldırı: bir kişi öldü

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, Elazığ'ın Aksaray Mahallesi Şehit Ruşen Sağlamlı Sokak'ta bulunan bir parkta bir kişi pompalı tüfekle hedef alındı. Olayda Mehmet Çelik (51) sokak kenarındaki parkta saldırıya uğradı. Kaçarak yanındaki bir bakkala sığınmaya çalışan Çelik, kısa süre sonra yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan inceleme sonrası can veren şahsın bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma ve adli süreç:

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması ve saldırının nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. Polis ekipleri olay yerinde delil toplama ve tanık beyanlarını alma yönünde adımlar atarken, soruşturma kapsamında bölgedeki güvenlik kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleri değerlendirilecek.

Kamuoyuna açıklama yapılması durumunda yetkililer tarafından bilgilendirme sağlanacağı, adli işlemlerin ise Cumhuriyet Savcılığı denetiminde yürütüleceği bildirildi.

ELAZIĞ’DA MEYDANA GELEN POMPALI TÜFEKLİ SALDIRIDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.

ELAZIĞ’DA MEYDANA GELEN POMPALI TÜFEKLİ SALDIRIDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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