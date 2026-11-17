Buharkent'te kıyasıya rekabetin günü: deve güreşi festivali için davet

Buharkent Belediyesi katkısıyla düzenlenen geleneksel deve güreşi festivali için hazırlıklar tamamlandı. Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin önemli kültürel etkinliklerinden biri sayılan organizasyon, 20 Aralık 2026 Pazar günü Kamilpaşa Mahallesi'ndeki Buharkent Arenası'nda gerçekleştirilecek.

Festivalin kapsamı:

Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF) tarafından organize edilen etkinlikte, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen ünlü pehlivan develer kıyasıya mücadele edecek. Festival, bölgesel kültür mirasını yaşatmayı amaçlarken, izleyicilere görsel açıdan yoğun ve heyecanlı anlar sunması bekleniyor.

Hazırlıklar ve çağrı:

Buharkent Belediyesi'nin katkılarıyla yürütülen organizasyon için arenada son düzenlemeler yapıldı ve güvenlik ile lojistik hazırlıkları tamamlandı. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, etkinliğe yönelik çağrısını şu sözlerle iletti: "Özlenen heyecan, beklenen buluşma için geri sayım başladı. Buharkent Geleneksel Deve Güreşi Festivalimizin coşkusunu birlikte yaşamak için tüm hemşehrilerimizi ve güreşseverleri ilçemize davet ediyorum".

Organizasyon, geleneksel spor ve kültür unsurlarını bir araya getirirken, yerel ekonomiye ve sosyal hayata da canlılık katmayı hedefliyor. İzleyiciler için etkinlik günü ulaşım ve güvenlik düzenlemeleri hakkında belediye tarafından bilgilendirmeler yapılacak.

(ARŞİV FOTO) - BUHARKENT BELEDİYESİ'NİN KATKILARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN DEVE GÜREŞİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLARKEN, BUHARKENT BELEDİYE BAŞKANI MEHMET EROL, 20 ARALIK'TA, PEHLİVAN DEVELERİNİN GÜREŞECEĞİ FESTİVALE TÜM VATANDAŞLARI DAVET ETTİ.