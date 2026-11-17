Kaza ve müdahale

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir kamyon yol kenarındaki istinat duvarına çarptı ve sürücü araçta sıkıştı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye kısa sürede itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza ayrıntıları:

Hisarcık-Simav kara yolu Tokat köyü girişinde seyir halinde olan kamyonun sürücüsü Cemil S. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kazaya karışan aracın plakası 43 ZB 265 olarak tespit edildi. Olayın ardından yapılan ihbarı değerlendiren ekipler, kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak kurtarma çalışmalarına başladı.

Kurtarma ve tedavi:

Çarpışmanın etkisiyle araç içinde sıkışan sürücü, Emet ve Hisarcık belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerinin hızlı ve titiz çalışmasıyla çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

HİSARCIK’TA KAMYON İSTİNAT DUVARINA ÇARPTI: SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI