Bursa Büyükşehir’de BUSKİ 2027 bütçesi netleşti

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü’nün 2027 yılı bütçesi 28 milyar 500 milyon lira olarak belirlendi. Karar, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kasım ayı toplantısının ikinci oturumunda, BUSKİ Genel Kurulu’nda görüşüldü ve oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantıya meclis üyeleri, BUSKİ yöneticileri ve Büyükşehir bürokratları katıldı.

bütçenin yapısı ve yatırım önceliği:

2027 yılı bütçesinde gelir bütçesi 26 milyar 100 milyon lira, finansman bütçesi 2 milyar 400 milyon lira ve gider bütçesi 28 milyar 500 milyon lira olarak kayda geçti. Önceki yıl altyapı yatırımlarına ayrılan pay yüzde 43 iken, 2027 bütçesinde bu oran yüzde 51 olarak planlandı. Bu artış, BUSKİ kaynaklarının altyapı projelerine daha fazla yönlendirileceğinin ve yatırım programının önceliğinin değiştiğinin göstergesi oldu.

meclis süreci ve fiyat güncellemeleri:

Genel kurulda performans esaslı program bütçesi ile 2027 yatırım programı da ele alındı; performans programı oy çokluğuyla kabul edildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, içme suyu birim fiyatlarında uygulanan 'aylık enflasyon bazlı' güncellemeye ilişkin değerlendirmede bulundu. Biba, bu uygulamanın 1992’den beri var olduğunu ve yönetim değişiklikleriyle önceki dönemde de 25 kez enflasyon farkı uygulandığını belirterek, "Her ay zam denilerek algı yapılıyor. Var olan bir uygulama devam ediyor. Yeni bir uygulama değil." dedi.

meclis kararları ve kardeş şehir protokolü:

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ikinci oturumunda imar planı değişiklikleri, taşınmaz tahsisleri, kamulaştırma kararları ve yönetmelik düzenlemeleri gibi 65 madde görüşüldü; tüm maddeler oy birliğiyle kabul edildi. Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonlarının ortak raporu doğrultusunda Artvin ilinin Şavşat Belediyesi ile Kardeş Şehir Protokolü de oy birliğiyle onaylandı. Başkan Vekili Biba, meclisin uyumlu çalışmasına vurgu yaparak tüm gruplara teşekkür etti ve protokolün her iki şehir için faydalı olmasını diledi.

Toplantı, grup sözcülerinin gündem dışı konuşmalarıyla sona erdi. Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin bütçelerini görüşmek üzere 24 Kasım 2026 Salı günü saat 15:00'te olağanüstü toplanma kararı aldı.

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