Çobanlı İskelesi'nde kurtarma operasyonu

Samsun’un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Çobanlı İskelesi’nde meydana gelen olayda, saat 19.30 sıralarında denize atlayan bir kadın, deniz polisi ekipleri tarafından kurtarıldı.

olayın gelişimi:

İddiaya göre, denize atlayan kişinin S.D. (36) olduğu belirtildi. Vatandaşların müdahalesiyle denize atılan can simidine tutunan S.D., su yüzeyinde bekledi. Olayı görenlerin yaptığı ihbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler arama-kurtarma çalışması başlattı.

kurtarma ve sonrası:

Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, botla kadının bulunduğu noktaya ulaştı ve S.D. sudan alınarak iskeleye çıkarıldı. Kurtarılan kadının bilincinin açık olduğu öğrenildi.

Sağlık ekiplerine teslim edilen S.D., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından adli ve idari yönleriyle inceleme başlatıldı.

Olay yerinde bulunan vatandaşların can simidi ve hızlı ihbarı, müdahalenin zamanında yapılmasını sağladı. Yetkililer, deniz kıyısında görülen benzer durumlarda 112 ve emniyet birimlerine acil bildirim yapılmasının önemine dikkat çekti.

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE ÇOBANLI İSKELESİ’NDEN DENİZE ATLAYAN 36 YAŞINDAKİ S.D. ADLI KADIN, DENİZ POLİSİ EKİPLERİ TARAFINDAN BOTLA KURTARILDI.