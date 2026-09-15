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Bükreş'te protesto gerginleşti: çiftçilerle jandarma arasında 24 yaralı, 26 gözaltı

Romanya'da Victoriei Meydanı'ndaki çiftçi protestosu güvenlik güçleriyle çatışmaya döndü; olaylarda 24 kişi yaralandı, 26 kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 20:10

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bükreş'te protesto gerginleşti: çiftçilerle jandarma arasında 24 yaralı, 26 gözaltı

Protestonun arka planı:

Romanya'nın dört bir yanından gelen binlerce çiftçi ve besici, başkent Victoriei Meydanı'nda bir araya gelerek hükümete yönelik taleplerini dile getirdi. Gösterinin temel gerekçeleri arasında canlı küçükbaş hayvan ihracatının durdurulması, itlaf sonrası tazminat ödemelerindeki yetersizlik ve veterinerlik kurumuna duyulan güvensizlik yer aldı.

Katılımcılar ayrıca devlet desteğinin yetersizliğini, artan vergileri ve tarım sektörü üzerindeki mali yükleri protesto etti. Organizasyon, canlı hayvan ihracatına getirilen kısıtlamaların kaldırılması yönünde ortak talep içeriyordu.

Çatışma ve müdahale:

Göstericiler, meydandaki araç trafiğini engellemek amacıyla farklı gruplar halinde dağılırken güvenlik güçleri müdahaleye geçti. Jandarma, gösteriyi dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı; karşılık olarak bazı göstericilerin güvenlik kuvvetlerine şişe ve benzeri cisimler attığı bildirildi.

Bir grubun güvenlik kordonunu kırmaya çalışmasıyla çatışma tırmandı. Olaylar sırasında güvenlik güçleri ile göstericiler arasında arbede yaşanırken emniyet güçlerinin müdahale yöntemleri ve göstericilerin tepkisi çatışmayı derinleştirdi.

Gözaltılar ve yaralanmalar:

Yetkililerin açıkladığına göre çatışmalarda 24 kişi yaralandı, bunlardan 4'ü tedavi amacıyla hastaneye kaldırıldı. Olaylar sonrası 26 kişi gözaltına alındı. Yaralananların çoğu hafif yaralanmalarla ayakta tedavi edilirken, hastaneye kaldırılanların durumu için resmi kaynaklar tarafından yoğun bakım bilgisi paylaşılmadı.

Siyasi tepkiler:

Romanya Cumhurbaşkanı Nicusor Dan, yaptığı açıklamada meşru protestoların şiddete dönüşmesini kınadı ve "Saldırganlık ve vandalizm eylemleri ağır bir şekilde cezalandırılmalıdır" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı ayrıca toplumsal gerilimi tırmandırmaya yönelik girişimleri eleştirdi.

Muhalefetteki aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) lideri George Simion ise jandarmayı ölçüsüz güç kullanmakla suçladı ve olayları halkın hükümete karşı sabrının tükenmesinin göstergesi olarak nitelendirdi.

Yetkililerle göstericiler arasındaki gerginlik, hükümetin tarım politikaları ve veterinerlik uygulamalarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Olaylar sonrası hem güvenlik önlemleri hem de çiftçilerin taleplerine yönelik resmi açıklamaların takip edileceği belirtildi.

Romanya’da çiftçiler ve besiciler, başkent Bükreş’te düzenledikleri protestoda güvenlik güçleriyle...

Romanya’da çiftçiler ve besiciler, başkent Bükreş’te düzenledikleri protestoda güvenlik güçleriyle çatıştı. Çıkan çatışmada 24 kişi yaralanırken, 26 kişi de gözaltına alındı.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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