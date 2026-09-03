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Maltepe’de sokağın dar geçidi iş makinelerine teslim oldu

Maltepe Başakçı Sokak'taki inşaat çalışması, çok sayıda hafriyat kamyonu ve beton mikserinin yolu kapatmasına yol açtı; sürücüler korna çalarak bekledi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 14:01

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EDİTÖR: Aslı Han

Maltepe’de sokağın dar geçidi iş makinelerine teslim oldu

Maltepe'de dar sokakta süren inşaat çalışması trafiği durma noktasına getirdi

İstanbul'un Maltepe ilçesinde, Başakçı Sokak üzerinde devam eden inşaat çalışmaları nedeniyle sokak trafiği aksadı. Sokağın yapısı gereği dar olması ve iş makinelerinin kullanımına uygun alanın sınırlı olması, ulaşımın uzun süreli olarak sekteye uğramasına neden oldu.

yolun tamamının kapanması ve araç kuyrukları:

Çalışma alanına sevk edilen çok sayıda hafriyat kamyonu ve beton mikseri, sokağın büyük bölümünü kapatarak araç geçişine izin vermedi. Bu durum, sokaktan geçmeye çalışan sürücülerde uzun beklemelere yol açtı ve sokakta araç kuyrukları oluştu. Bekleyen sürücüler, yaşanan gecikmeyi korna çalarak protesto etti.

mahalle yaşamı ve erişim endişeleri:

Bölgede oluşan yığılma yaya ve araç erişimini zorlaştırdı; sokak felç durumuna yakın bir görüntü sergilerken, mahalle trafiği olumsuz etkilendi. Sürücülerin korna tepkileri, bekleme süresinin uzadığının ve alternatif güzergâhların yetersiz kaldığının işareti oldu. Aynı sokakta kısa sürede fazla sayıda ağır aracın bulunması, alanın kullanım sınırlarını ortaya koydu.

Yaşanan aksama, hem günlük ulaşımı hem de acil durum erişimini zorlayabilecek potansiyeli barındırıyor. Bölge sakinleri ve sokaktan geçen sürücüler, ileriki günlerde çalışmanın düzenlenmesi ve trafik akışının kolaylaştırılması yönünde önlem alınmasını bekliyor.

MALTEPE&#039;DE DAR SOKAKTA YÜRÜTÜLEN İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE HAFRİYAT KAMYONLARI VE BETON...

MALTEPE'DE DAR SOKAKTA YÜRÜTÜLEN İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE HAFRİYAT KAMYONLARI VE BETON MİKSERLERİ YOLU UZUN SÜRE TRAFİĞE KAPATIRKEN, DURUMA TEPKİ GÖSTEREN SÜRÜCÜLER SOKAKTA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTURDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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