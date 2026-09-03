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Bor'da çiftçilere destek: büyükbaşlara şap ve brusella aşısı kampanyası

Niğde'nin Bor ilçesinde Obruk köyünde, 2026 Yılı Sonbahar Şap Aşısı Kampanyası kapsamında büyükbaşlara şap ve brusella aşısı ile küpeleme yapıldı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 13:46

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EDİTÖR: Aslı Han

Bor'da çiftçilere destek: büyükbaşlara şap ve brusella aşısı kampanyası

Bor'da aşı ve küpeleme çalışmaları sahada

Niğde’nin Bor ilçesinde, 2026 Yılı Sonbahar Şap Aşısı Kampanyası çerçevesinde büyükbaş hayvanlara yönelik saha çalışmaları başlatıldı. Bor İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan sağlığı personeli tarafından yürütülen uygulamalarda öncelik, hayvan sağlığının korunması ve salgın hastalıkların önlenmesi olarak belirlendi.

çalışmanın kapsamı:

Obruk köyünde gerçekleştirilen uygulamalarda büyükbaş hayvanlara şap aşısı uygulanırken, buzağı ve danaların ise küpeleme işlemleriyle birlikte brusella aşılamaları yapıldı. Çalışmalar, sürülerin kayıt altına alınması ve hastalık izleminin güçlendirilmesi amacıyla planlandı.

yürütme ve üretici iletişimi:

Bor İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Kahraman, Obruk köyündeki sahayı ziyaret ederek yürütülen faaliyetleri yerinde inceledi. Kahraman, saha personelinden bilgi alıp üreticilerle bir araya gelerek, sağlıklı ve bereketli bir üretim sezonu temennisinde bulundu.

Yetkililer, hayvan sağlığının korunmasının üreticilerin emeklerinin güvence altına alınması açısından önem taşıdığını vurguladı ve çalışmaların ilçe genelinde devam edeceği bildirildi.

BOR’DA HAYVANLARA ŞAP VE BRUSELLA AŞISI YAPILDI

BOR’DA HAYVANLARA ŞAP VE BRUSELLA AŞISI YAPILDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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