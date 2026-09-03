Denetimli serbestlik yükümlüleri Bolu okullarını boyayarak yeni döneme hazırladı

çalışmanın kapsamı:

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen proje, kentteki eğitim kurumlarının yeni öğretim yılına hazırlanmasını hedefledi. Proje kapsamında 12 denetimli serbestlik yükümlüsü, İzzet Baysal Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen boyacı kursuna katıldı ve toplam 222 saat süren kapsamlı bir eğitim aldı.

Eğitim programı, boya teknikleri, yüzey hazırlama ve iş güvenliği uygulamalarını içeriyordu. Katılımcılar teorik ve uygulamalı derslerin ardından sahaya çıkarak öğrencilere daha sağlıklı ve estetik bir eğitim ortamı sağlanmasına katkı verdi.

uygulama ve saha çalışması:

Eğitimi tamamlayan yükümlüler, Karaköy İlkokulu, Koç İlköğretim Okulu, Şehit Nihat İlgen Ortaokulu ile Halk Eğitim Merkezi’nin yeni binalarında boya ve temizlik çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamlı şekilde planlandı; öncelikle bina iç kısımlarının yüzey hazırlığı yapıldı, iç duvarlar tamamen boyandı ve ardından detaylı temizlik işlemleri gerçekleştirildi.

Yükümlüler, sınıf içleri, koridorlar ve ortak kullanım alanlarında hem boyama hem de dezenfeksiyon ve genel temizlik uygulamalarını tamamladı. Yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu eğitim kurumları, yetkililerin ifadeleriyle yeni döneme eksiksiz hazırlanmış oldu.

denetim ve yerinde inceleme:

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Adalet Bakanlığı müfettişleri ve Bolu Denetimli Serbestlik Müdürü Hacı İmrağ ile birlikte Çıkınlar Mahallesi’ndeki Şehit Nihat İlgen Ortaokulunu ziyaret etti. Heyet, baştan aşağı yenilenen sınıfları ve okul koridorlarını gezerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

İnceleme sırasında projeye katılanların mesleki eğitim alarak topluma faydalı işler ürettikleri, aynı zamanda okulların ihtiyaçlarına cevap veren sürdürülebilir bir model oluşturulduğu vurgulandı. Yetkililer, benzer iş birliklerinin başka okullarda da uygulanabileceğine işaret etti.

Bu uygulama, hem denetimli serbestlik programının topluma kazandırıcı yönünü öne çıkarıyor hem de okulların bakım ve iyileştirme çalışmalarına ekonomik ve sosyal açıdan katkı sunuyor. Proje, eğitim alanında yerel kurumlar arasında örnek bir koordinasyon modeli olarak değerlendirildi.

BOLU'DA KAMUYA YARARLI BİR İŞTE ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU BULUNAN DENETİMLİ SERBESTLİK YÜKÜMLÜLERİ, KOLLARI SIVAYARAK KENTTEKİ OKULLARI YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNE HAZIRLADI.