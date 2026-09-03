Bor'da tarlada sürdürülebilirlik: yem bitkileri üretim alanları denetlendi

Bor ilçesinde yem bitkileri üretim sahalarında denetim yapıldı

Niğde’nin Bor ilçesinde, yem bitkileri üretim alanlarında yürütülen kontrollerle üretim sürecinin izlenmesi ve üreticilerin desteklenmesi hedeflendi. Denetimlere Bor İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri öncülük etti.

Denetim gezisi ve katılımcılar:

Çalışmalar kapsamında Bor İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Kahraman ile ziraat mühendisleri Esra Duman ve Burhan İleri sahaları ziyaret ederek arazilerde incelemelerde bulundu. Ekip, yem bitkilerinin gelişim durumunu ve uygulanan üretim tekniklerini yerinde kontrol etti.

Amaç ve takip edilen uygulamalar:

Müdürlükten yapılan açıklamada, saha çalışmalarının ilçe genelinde üreticilerin desteklenmesi ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla aralıksız devam edeceği bildirildi. Denetimler ile hem üretim kalitesinin yükseltilmesi hem de üreticilerin uygulamalar konusunda yönlendirilmesi amaçlanıyor.

BOR’DA YEM BİTKİLERİ ÜRETİM ALANLARI DENETLENDİ