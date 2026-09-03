raylar yerin altına iniyor: sakarya'da gar meydanı dönüşümü başladı

projenin başlangıcı ve ilk adım:

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin kent merkezindeki demiryolu hattını yer altına alarak kentsel alanı sosyal kullanıma açmayı hedefleyen Ray Dönüşümü ve Yeşil Koridor projesinde ilk somut adım atıldı. Adapazarı Garı ile Mithatpaşa İstasyonu arasındaki hatta hat söküm çalışmaları başlatıldı ve hattın ilk ray kesimini Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar gerçekleştirdi.

Programa; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fikret Bayhan, TCDD 1. Bölge Müdür Yardımcısı Ali Hakan Ünal, Demiryol-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Cemal Yaman, Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Hayrettin Zengin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Çalışmalar boyunca ADARAY ve Ada Ekspresi seferlerinin Mithatpaşa İstasyonu üzerinden hizmet vermeye devam edeceği bildirildi.

altyapı hedefleri ve sürecin gerekçesi:

Proje kapsamında Mithatpaşa ile Gar arasındaki 2100 metrelik demiryolu hattı yer altına alınacak. Rayların sökülmesiyle boşalacak yaklaşık 2 kilometrelik alan peyzaj düzenlemeleri, yürüyüş ve bisiklet yolları ile ağaçlandırma çalışmaları için kullanılacak. Belediye yetkilileri, bu dönüşümün kent içi trafiği rahatlatma ve Gar Meydanı çevresini yeniden kente kazandırma amacı taşıdığını vurguladı.

Başkan Alemdar, programda yaptığı konuşmada sürecin hem kentsel hem de ulaşım açısından önemine dikkat çekti: 'Şehrimizin en önemli yatırımlarından biri olan Gar Meydanı ve tren istasyonu dediğimiz ve şehrimizi Kocaeli - İstanbul ile buluşturan, şehrimizi Anadolu ve Ege’ye bağlayan bu güzergahta demir yollarımızın bugün bundan sonraki süreçte verecek oldukları hizmet noktasında tarihi bir ana şahitlik ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

beklenen etkiler ve uygulama ayrıntıları:

Alemdar, projenin hayal olmaktan çıktığını belirterek çalışmanın kentin ikiye bölünmesine neden olan geçit sorunlarını azaltacağını ve tren seferlerinin daha işlevsel hale getirileceğini söyledi. Başkanın sözleri arasında öne çıkan bölüm şu şekildeydi: 'Tren sayısı artacak, süre kısalacak. Mithatpaşa ve Gar arasındaki 2100 metrelik demir yolu ağımızı daha modern ve güvenilir hale getirmek için yerin altına alıyoruz.'

Yetkililer, projenin Cumhurbaşkanı ve ilgili bakanlık talimatları doğrultusunda ilerlediğini, kısa süre içinde ray söküm çalışmalarının tamamlanarak kentsel tasarım çalışmalarına geçileceğini aktardı. Yer altına alınan hattın üstündeki alanın, sadece trafik yükünü hafifletmekle kalmayıp kent içi yaşam kalitesini artıracak sosyal donatı alanlarına dönüşmesi hedefleniyor.

Projenin uygulama sürecinde taşınan öncelikler arasında sürdürülebilir ulaşım, şehir içi bağlanırlığın artırılması ve Gar Meydanı’nın kente yakışır bir düzene kavuşturulması yer alıyor. Belediye, çalışmaların vatandaşa en az rahatsızlık verecek şekilde yürütüleceğini ve ulaşım hizmetlerinin kesintisiz devam edeceğini bildirdi.

SAKARYA'DA ŞEHİR MERKEZİNDEKİ TREN RAYLARINI YER ALTINA ALARAK BÖLGEYİ SOSYAL ALANA DÖNÜŞTÜRECEK "RAY DÖNÜŞÜMÜ VE YEŞİL KORİDOR" PROJESİNDE İLK ADIMI ATILDI.