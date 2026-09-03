Trafikteki tartışma kavgaya dönüştü: sürücüye 180 bin lira idari para cezası ve 60 gün men

Olayın gelişimi:

Olay, 22 Ağustos'ta Bolu'nun Karaçayır Mahallesi PTT Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte seyir halinde olan motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında sinyal verme nedeniyle başlayan tartışma, otomobilin tek şeritli yolda motosikletin önünde durmasıyla tırmandı. Otomobilden inen üç kişi ile motosiklet sürücüsü arasında önce sözlü tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine otomobiden inen kişiler motosiklet sürücüsüne saldırmaya çalıştı. Bölgedeki esnaf ve vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı; daha sonra her iki taraf da araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı.

Görüntüler ve müdahale:

Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, yaşanan anların kayıt altına alınmasını sağladı. Çevredekilerin müdahalesi sayesinde kavganın daha fazla büyümesi engellenirken, söz konusu kayıtlar olayın tespitinde delil olarak kullanıldı.

Soruşturma ve uygulanan cezalar:

Görüntülerin incelenmesinin ardından Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı ve otomobilden inerek kavgaya karışan sürücüyü tespit etti. Sürücüye, araçtan inerek kavgaya karışması nedeniyle 180 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu ve otomobil 60 gün süreyle trafikten men edildi. Araç, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Olay, trafikteki sürücü davranışlarının yol güvenliği açısından ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösterdi; yetkililer kayıtların ve tanık ifadelerinin soruşturmada kullanıldığını belirtti.

BOLU'DA TRAFİKTE YAŞANAN TARTIŞMANIN ARDINDAN OTOMOBİLİNDEN İNEREK MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜYLE KAVGAYA KARIŞAN SÜRÜCÜYE 180 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.