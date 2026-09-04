Buldan'da aile kavgası tüfekli çatışmaya dönüştü: bir kişi hayatını kaybetti

olay yeri ve gelişme:

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde çıkan aile içi tartışma kısa sürede silahlı saldırıya dönüştü. İddiaya göre, akıl sağlığı yerinde olmadığı öne sürülen Mehmet Uysal (90), henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı oğlu İsmail Uysal (65) ile gelini Sultan Uysal'a tüfekle ateş etti.

Saldırının ardından İsmail Uysal ağır yaralı olarak kanlar içinde yere yığılırken, Sultan Uysal yaralı halde olay yerinden kaçmayı başardı. Yakın çevredeki vatandaşlar, silah seslerini duyarak durumu Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

müdahale, gözaltı ve sağlık durumu:

İhbarla olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, elindeki silahı bırakmayan zanlıyı uzun çabalar sonucu ikna etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede İsmail Uysal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi; şüpheli gözaltına alındı.

Kaçarak yardım arayan ve daha sonra sağlık ekiplerine ulaşan Sultan Uysal hastaneye sevk edilip ameliyata alındı. Hayatını kaybeden İsmail Uysal'ın cenazesi otopsi için adli tıp morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İddialar arasında zanlının akıl sağlığına ilişkin beyanlar bulunuyor; resmi tıbbi ve adli işlemler sürüyor.

OLAYDA HAYATINI KAYBEDEN İSMAİL UYSAL