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Darende'de zabıta haftasında ekiplerle huzur ve hizmet vurgusu

Alican Bozkurt, Zabıta Haftası'nda Darende zabıta personeliyle buluşarak huzur, güvenlik ve vatandaş odaklı hizmetleri görüştü.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 15:20

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EDİTÖR: Merve Çelik

Darende'de zabıta haftasında ekiplerle huzur ve hizmet vurgusu

toplantıda öne çıkanlar:

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Zabıta Haftası kapsamında belediyenin zabıta personeliyle bir araya geldi. Toplantıda ilçenin huzuru, güvenliği ve düzeninin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

vatandaş odaklı hizmet vurgusu:

Görüşmede zabıta ekiplerinin vatandaşların ihtiyaç ve taleplerine hızlı şekilde cevap vermesi ile kamu hizmetlerinin etkin yürütülmesi konuları ön plana çıktı. Ekiplerin saha uygulamaları, denetim faaliyetleri ve vatandaşla iletişim biçimleri hakkında karşılıklı değerlendirme yapıldı.

başkanın teşekkür ve mesajı:

Başkan Bozkurt, Zabıta Müdürü Orhan Kumtepe başta olmak üzere tüm zabıta personeline özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Bozkurt, fedakarlık ve sorumluluk anlayışıyla görev yapan ekiplerin Zabıta Haftasını kutladı ve ilçe için yürütülen hizmetlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

DARENDE’DE ZABITA PERSONELİYLE ZABITA HAFTASI BULUŞMASI

DARENDE’DE ZABITA PERSONELİYLE ZABITA HAFTASI BULUŞMASI

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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