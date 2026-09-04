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Karapınar'da kavşak çarpışması: 12 yaşındaki bisiklet sürücüsü yaralandı

Karapınar'da bir otomobil ile bisikletin kavşakta çarpışması sonucu 12 yaşındaki sürücü yaralandı; ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 15:15

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Karapınar'da kavşak çarpışması: 12 yaşındaki bisiklet sürücüsü yaralandı

Karapınar'da kavşak çarpışması: 12 yaşındaki bisiklet sürücüsü yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen kazada, Fevzi Çakmak Caddesi ile 132355. Sokak'ın kesişiminde bir otomobil ile bisiklet çarpıştı. Kaza sonucu 12 yaşındaki U.E.Y. yaralandı. Olayda yer alan otomobilin plakasının 42 BIA 839 olduğu, sürücünün ise S.N.Ö. olduğu bildirildi.

Olayın gelişimi ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, S.N.Ö. idaresindeki araç Fevzi Çakmak Caddesi üzerinden Saraybosna Caddesi istikametine seyir halindeyken kavşakta bisikletle çarpıştı. İhbarın ardından sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Yaralı çocuk ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı ve yapılan müdahaleler sonucu yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Soruşturma ve takip:

Kaza ile ilgili olarak ilgili birimlerce inceleme başlatıldı. Yetkililer, kazanın nasıl meydana geldiğinin tespitine yönelik tahkikatın sürdüğünü bildirdi.

YARALI, AMBULANSLA KARAPINAR DEVLET HASTANESİ’NE KALDIRILDI

YARALI, AMBULANSLA KARAPINAR DEVLET HASTANESİ’NE KALDIRILDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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