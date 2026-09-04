Sındırgı Çelebiler'de başlayan yangın ormanlık alana sıçradı; söndürme çalışmaları devam ediyor

Sındırgı'da yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Çelebiler Mahallesi dışında başlayan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Olay yerine sevk edilen ekipler, alevlerin daha fazla yayılmasını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Müdahale detayları:

Yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Ekipler alevlerin ilerlemesini durdurmaya yönelik hatlar oluşturup, soğutma ve kontrol çalışmalarına ağırlık veriyor. Söndürme çalışmaları devam ederken bölgedeki yangın riski yakından takip ediliyor.

Bölge durumu ve önlemler:

Yangının ormana sirayet etmesi nedeniyle çevredeki alanlarda tedbirler alındı ve müdahale hızlandırıldı. Yetkililer, söndürme çalışmalarının devam ettiğini bildirirken halkın afet bölgesinden uzak durması isteniyor.

Sındırgı'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor