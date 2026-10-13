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Şerit ihlali zinciri kırdı: Manavgat'ta üç araçlı kaza

Manavgat'ta şerit ihlali yapan bir otomobilin iki araca çarpması sonucu üç kişi yaralandı; yaralılar Serik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 10:54

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Şerit ihlali zinciri kırdı: Manavgat'ta üç araçlı kaza

Manavgat'ta D-687 üzerinde üç araç birbirine girdi

Manavgat ilçesi Beydiğin Mahallesi mevkiinde, Antalya-Konya D-687 Devlet Karayolu'nda şerit ihlali sonucu üç aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Antalya istikametine giden S.A.A. yönetimindeki 42 ZD 399 plakalı otomobil, şerit ihlali yaparak karşı şeride geçti. Bu sırada araç, Antalya'dan Konya istikametine seyir halinde olan N.N.U. idaresindeki 07 CDE 23 plakalı otomobil ile A.A. yönetimindeki 60 ABB 852 plakalı araca çarptı.

Kazada yaralananlar ve ilk müdahale:

Çarpışma sonucu 07 CDE 23 plakalı otomobilin sürücüsü N.N.U. ile 60 ABB 852 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan N.A. ve Y. Ö. yaralandı. Olay yerine sevk edilen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma ve trafik uyarısı:

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, şerit değiştirirken dikkat ve trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekti.

ŞERİT İHLALİ YAPARAK KARŞI ŞERİDE GEÇEN OTOMOBİLİN İKİ ARACA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN...

ŞERİT İHLALİ YAPARAK KARŞI ŞERİDE GEÇEN OTOMOBİLİN İKİ ARACA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN ZİNCİRLEME KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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