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Peçeteye emdirilmiş uyuşturucuyla yakalandı: 17 bin 600 kullanımlık madde ele geçirildi

Afyonkarahisar'da durdurulan araçta Narkotik ekipleri tarafından 10 gram ve peçeteye emdirilmiş toplam 17 bin 600 kullanımlık uyuşturucu ele geçirildi; C.S. tutuklandı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 10:53

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Peçeteye emdirilmiş uyuşturucuyla yakalandı: 17 bin 600 kullanımlık madde ele geçirildi

Peçeteye emdirilmiş uyuşturucuyla yakalandı: 17 bin 600 kullanımlık madde ele geçirildi

Operasyon ve arama detayları:

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları bir otomobilde arama yaptı. Aramada 10 gram uyuşturucu madde ile birlikte 11 adet, toplam 17 bin 600 kullanımlık peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler ve adli süreç:

Olayla ilgili C.S. ve A.S. isimli şahıslar gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti yapma suçu kapsamında adliyeye sevk edilen C.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AFYONKARAHİSAR’DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN DURDURULAN OTOMOBİLDE YAPILAN ARAMADA 17 BİN 600...

AFYONKARAHİSAR’DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN DURDURULAN OTOMOBİLDE YAPILAN ARAMADA 17 BİN 600 KULLANIMLIK PEÇETEYE EMDİRİLMİŞ UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLİRKEN, OLAYLA İLGİLİ 1 KİŞİ TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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