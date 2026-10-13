Fransa’da süpermarketlerin soğutma sistemlerine yönelik geniş çaplı siber saldırı

Fransa genelinde pazar gecesinden pazartesi sabahına kadar süren bir siber saldırı, yüzlerce süpermarketin buzdolabı ve dondurucu sistemlerini etkiledi. Saldırıda soğutma ünitelerinin sıcaklığını düzenleyen yazılımın kontrolü ele geçirildi ve bazı makineler gece boyunca aşırı ısındı.

Saldırının sonucu olarak taze ve dondurulmuş gıdaların bozulmasıyla birlikte bazı şubelerde küçük çaplı yangınlar da çıktı. Olayın boyutu ve ekonomik etkisi üzerine açıklamalar sürüyor.

Saldırının kapsamı ve tespit edilen zararlar:

Siber saldırıdan etkilendiğini açıklayan zincirler arasında Cooperative U (100'den fazla mağaza), Intermarché ve Netto (toplam 180 mağaza) ile Carrefour, Monoprix ve E.Leclerc bulunuyor. Zincirlerin verdiği bilgiye göre, ülkedeki yaklaşık 15 bin mağazadan yaklaşık 400ü etkilenmiş durumda.

Olayın yerel örneklerinden birinde, Alsace bölgesindeki iki süpermarketin toplam zararı 270 bin euro olarak raporlandı. Yetkililer ülke genelindeki toplam zararın milyonlarca euro seviyesine ulaşabileceğini belirtiyor. Ayrıca bazı ünitelerin sıcaklığının gece boyunca 50 santigrat dereceye kadar çıktığı kaydedildi.

Yazılım firması açıklaması ve soruşturma:

Danimarkalı mühendislik firması Danfoss, etkilenen soğutma ünitelerinin güvenlik yazılımlarının güncellenemeyen eski modeller olduğunu açıkladı. Firma, işletmelere sistemlerini güncel tutmaları yönünde uzun zamandır uyarılarda bulunduklarını belirtti ve müşterilerini desteklemeye devam edeceklerini duyurdu.

Fransız savcılıklar, ülke genelinde birçok büyük perakende zincirinin buzdolapları ve dondurucularını etkileyen olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı. Olay yetkililerce 'son derece ciddi ve benzeri görülmemiş' olarak nitelendirildi.

Intermarché, etkilenen şubelerdeki tüm taze ve dondurulmuş ürünlerin çöpe atılacağını açıkladı; bu da gıda güvenliği ve tedarik zinciri açısından ciddi bir kayıp anlamına geliyor.

Avrupa düzeyinde de tepkiler geldi. Tarımdan sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Christophe Hansen, X adlı platformda yaptığı paylaşımda saldırıyı kınayarak gıda güvenliğine ilişkin artan risklere dikkat çekti. Ayrıca, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçtiğimiz ay kritik altyapının hibrit saldırılara karşı korunması için önlem alınması talimatı verdiği hatırlatıldı.

Olayın soruşturulması ve etkilenen işletmelerin zarar tespit çalışmaları sürerken, yetkililer benzer güvenlik açıklarının kapatılması çağrısında bulunuyor.

FRANSA'DA YÜZLERCE SÜPERMARKETİN SİBER SALDIRIYA UĞRAMASI SONUCU BUZDOLAPLARI İLE DONDURUCULARIN AŞIRI ISINMASIYLA TAZE VE DONDURULMUŞ GIDALAR BOZULDU.