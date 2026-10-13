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Kanepe düşmesi sonrası 2 aylık Poyraz'ta kafatası kırığı ve beyin kanaması

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kanepeden düşen 2 aylık Poyraz bebeğin kafatasında kırık ve beyin kanaması belirlendi; ilk müdahalenin ardından Bursa'ya sevk edildi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 10:53

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kanepe düşmesi sonrası 2 aylık Poyraz'ta kafatası kırığı ve beyin kanaması

Olayın gelişimi:

Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Sancak Sokak'ta meydana gelen olayda, 2 aylık Poyraz kanepeden düştü. Bebeğini kanlar içinde gören anne büyük şok yaşadı. İhbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı bebek ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tıbbi müdahale ve sevk:

Hastanede yapılan tetkiklerde bebeğin kafatasında kırık olduğu ve beyin kanaması geçirdiği belirlendi. İlk müdahalenin ardından Poyraz bebek, daha ileri tedavi için ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Güvenlik incelemesi:

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE KANEPEDEN DÜŞEN 2 AYLIK POYRAZ BEBEĞİN KAFATASINDA KIRIK VE BEYİN...

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE KANEPEDEN DÜŞEN 2 AYLIK POYRAZ BEBEĞİN KAFATASINDA KIRIK VE BEYİN KANAMASI TESPİT EDİLDİ. YARALI BEBEK, İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN BURSA’YA SEVK EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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