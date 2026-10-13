Dolar 49,2820 -0,16%
Euro 55,2461 +0,35%
Bist 12.227,90 +0,64%
Altın Gram 6.674,50 +0,52%
EUR/USD 1,1186 +0,22%
Brent Petrol 105,07 -1,48%
--°

İlkokul öğrencileri Aydın Gençlik Merkezi'nde teknolojiyi deneyimledi

İlkokul öğrencileri Aydın Gençlik Merkezi'ni gezip Deneyap Teknoloji Atölyesi başta olmak üzere kursları tanıdı; atölyelerde uygulamalı deneyimler yaşadı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 10:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

İlkokul öğrencileri Aydın Gençlik Merkezi'nde teknolojiyi deneyimledi

İlkokul öğrencileri Aydın Gençlik Merkezi'nde teknolojiyi deneyimledi

İlkokul öğrencileri, Aydın Gençlik Merkezi'nin kapılarını ziyaret ederek merkezde yürütülen eğitim ve kursları yakından tanıdı. Gezide gençlerin dikkatini en çok çeken bölüm, teknolojiye odaklı atölyeler oldu.

Deneyap Teknoloji Atölyesi: uygulamalı tanışma:

Öğrenciler, merkezdeki Deneyap Teknoloji Atölyesini gezdi. Bu atölye, her dönem on binlerce öğrenciye robotik ve kodlamadan nanoteknolojiye, tasarım ve üretime, yapay zekaya kadar 11 farklı alanda eğitim veriyor. Küçük yaştaki ziyaretçiler atölye ortamını gözlemledi ve bazı basit uygulamaları deneyimleme fırsatı buldu.

Merkezin geniş etkinlik yelpazesi:

Aydın Gençlik Merkezi, sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetler gibi geniş bir program sunuyor ve gençler için yeni bir cazibe merkezi haline geldi. Merkez yetkilileri, öğrencilere sunulan imkanları ve düzenlenen kursların içeriğini adım adım anlattı.

"Okullar Merkezimde Projesi kapsamında bugün öğrencilerimizi gençlik merkezimizde ağırladık. Gençlik merkezimizin imkanları ve yürüttüğümüz faaliyetler hakkında bilgi verdiğimiz programımızı, eğlenceli eğitsel oyunlarla tamamladık"

Program, hem bilgilendirici hem de uygulamalı etkinliklerle tamamlandı; öğrenciler atölyelerde kısa uygulamalar yaparak teknolojiye ilk temaslarını yaşadı. Merkez, benzer ziyaretlerle gençlerin yeteneklerini keşfetmeye ve ilgi alanlarını geliştirmeye devam etmeyi planlıyor.

TÜRKİYE GENELİNDE BİRÇOK GENCİN YETENEKLERİNİ KEŞFETMESİNİ SAĞLAYAN DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ...

TÜRKİYE GENELİNDE BİRÇOK GENCİN YETENEKLERİNİ KEŞFETMESİNİ SAĞLAYAN DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ BAŞTA OLMAK ÜZERE BİRÇOK ALANDA GENÇLERİN YANINDA OLAN AYDIN GENÇLİK MERKEZİ’Nİ YAKINDAN TANIYAN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ, HEM BİLGİLENDİRİLDİ HEM DE ATÖLYELERDEKİ ÇALIŞMALARI DENEYİMLEME FIRSATI BULDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Muğla'nın sofraları İstanbul'da: yerel üreticiler ve sürdürülebilirlik ön planda
images

Başkent Ankara'nın 103 yıllık mirası: bağımsızlık ruhunu taşımak
images

Güney'de birlik ve müzik rüzgârı: 'Türkiye Yüzyılı, Ülküde Birlik Gecesi' coşkuy...
images

Manisalı fotoğrafçılar 'Son Çan Ustası' ve 'Çömlek' serileriyle Osman Önder Kupa...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Muğla'nın sofraları İstanbul'da: yerel üreticiler ve sürdürülebilirlik ön planda

Başkent Ankara'nın 103 yıllık mirası: bağımsızlık ruhunu taşımak

Aydın'da geciken sezonun gölgesinde kestane mesaisi başladı

Tarihi Gelibolu'da birlik ve anma dolu koşu: 11. Gelibolu maratonu hazırlanıyor

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi