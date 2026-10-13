İlkokul öğrencileri Aydın Gençlik Merkezi'nde teknolojiyi deneyimledi

İlkokul öğrencileri, Aydın Gençlik Merkezi'nin kapılarını ziyaret ederek merkezde yürütülen eğitim ve kursları yakından tanıdı. Gezide gençlerin dikkatini en çok çeken bölüm, teknolojiye odaklı atölyeler oldu.

Deneyap Teknoloji Atölyesi: uygulamalı tanışma:

Öğrenciler, merkezdeki Deneyap Teknoloji Atölyesini gezdi. Bu atölye, her dönem on binlerce öğrenciye robotik ve kodlamadan nanoteknolojiye, tasarım ve üretime, yapay zekaya kadar 11 farklı alanda eğitim veriyor. Küçük yaştaki ziyaretçiler atölye ortamını gözlemledi ve bazı basit uygulamaları deneyimleme fırsatı buldu.

Merkezin geniş etkinlik yelpazesi:

Aydın Gençlik Merkezi, sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetler gibi geniş bir program sunuyor ve gençler için yeni bir cazibe merkezi haline geldi. Merkez yetkilileri, öğrencilere sunulan imkanları ve düzenlenen kursların içeriğini adım adım anlattı.

"Okullar Merkezimde Projesi kapsamında bugün öğrencilerimizi gençlik merkezimizde ağırladık. Gençlik merkezimizin imkanları ve yürüttüğümüz faaliyetler hakkında bilgi verdiğimiz programımızı, eğlenceli eğitsel oyunlarla tamamladık"

Program, hem bilgilendirici hem de uygulamalı etkinliklerle tamamlandı; öğrenciler atölyelerde kısa uygulamalar yaparak teknolojiye ilk temaslarını yaşadı. Merkez, benzer ziyaretlerle gençlerin yeteneklerini keşfetmeye ve ilgi alanlarını geliştirmeye devam etmeyi planlıyor.

TÜRKİYE GENELİNDE BİRÇOK GENCİN YETENEKLERİNİ KEŞFETMESİNİ SAĞLAYAN DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ BAŞTA OLMAK ÜZERE BİRÇOK ALANDA GENÇLERİN YANINDA OLAN AYDIN GENÇLİK MERKEZİ’Nİ YAKINDAN TANIYAN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ, HEM BİLGİLENDİRİLDİ HEM DE ATÖLYELERDEKİ ÇALIŞMALARI DENEYİMLEME FIRSATI BULDU.