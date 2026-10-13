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Evinde arama yapılan Ilhan Omar, işlemi siyasi hedefleme olarak nitelendirdi

Adalet Bakanlığı, mahkeme kararıyla Ilhan Omar’ın Washington’daki evinde yapılan aramanın federal ceza soruşturması kapsamında olduğunu açıkladı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 10:52

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EDİTÖR: Caner Şahin

Evinde arama yapılan Ilhan Omar, işlemi siyasi hedefleme olarak nitelendirdi

Arama mahkeme kararıyla gerçekleştirildi:

ABD Adalet Bakanlığı, federal ajanların Minnesota’dan Kongre üyesi Somali kökenli Ilhan Omar’ın başkent Washington’daki konutunda arama yaptığını bildirdi. Kurum, aramanın mahkeme kararıyla ve devam eden bir federal ceza soruşturmasının parçası olarak gerçekleştirildiğini açıkladı. Açıklamada, arama sırasında Omar’ın evde olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Omar ve ekibinin tepkisi:

Demokrat Parti temsilcisi Ilhan Omar, sosyal medya üzerinden yapılan aramayı "siyasi rakipleri hedef alma ve federal kolluk kuvvetlerini silah olarak kullanma girişimi" olarak nitelendirdi. Omar paylaşımında ayrıca "Trump, on yıldır beni asılsız yalanlar ve karalama kampanyalarıyla hedef alıyor. Bu, Trump’ın sindirme kampanyasındaki son gerginlik. Susturulmayacağım" ifadelerine yer verdi. Omar’ın iletişim direktörü Jacklyn Rogers da yönetimi eleştirerek işlemi "Devlet gücünün akıl almaz bir şekilde kötüye kullanımı" olarak tanımladı ve Omar’ın yanlış yapmadığını savundu.

Soruşturmanın kapsamı ve ilk haber kaynağı:

Olayla ilgili ilk haberler Fox News tarafından paylaşıldı. Bazı yayınlarda soruşturmanın, Omar’ın hayatta olmayan babası tarafından yapılan göçmenlik başvurularıyla bağlantılı olabileceği öne sürüldü; ancak Adalet Bakanlığı konunun niteliğine dair resmi bir gerekçe açıklamadı. Kurum, aramanın devam eden federal bir soruşturmanın parçası olduğunu tekrarladı.

Haberde vurgulanan önemli bir unsur, Ilhan Omar’ın siyasi ve etnik kimliği: Omar, Temsilciler Meclisi’ne seçilen ilk Somali kökenli Amerikalı olarak biliniyor ve sık sık Başkan Donald Trump’ı eleştirmişti.

Başkan Trump’ın açıklamaları:

ABD Başkanı Donald Trump da gazetecilere yaptığı konuşmada Omar için "şikayetçi" ve "korkunç bir insan" ifadelerini kullandı. Trump, Adalet Bakanlığı’nın soruşturmayla ilgisi olmadığını belirtti ve Omar için, "Omar, ülke olmayan bir ülkeden geliyor. Sonra buraya geliyor ve anayasamızdan şikayet ediyor" diye konuştu.

Bu gelişme, Kongre üyesi bir siyasetçinin evinde mahkeme kararıyla arama yapılması nedeniyle hem siyasi hem hukuki tartışmaları beraberinde getirdi. Adalet Bakanlığı soruşturmanın bir parçası olduğunu açıkladığı halde soruşturmanın ayrıntıları ve gerekçesi henüz resmi olarak paylaşılmadı; buna ilişkin talepler ve açıklamalar takip ediliyor.

ABD’DE AJANLAR, BİR SORUŞTURMA KAPSAMINDA MAHKEME KARARIYLA SOMALİ KÖKENLİ ILHAN OMAR&#039;IN BAŞKENT...

ABD’DE AJANLAR, BİR SORUŞTURMA KAPSAMINDA MAHKEME KARARIYLA SOMALİ KÖKENLİ ILHAN OMAR'IN BAŞKENT WASHİNGTON'DA BULUNAN KONUTUNDA ARAMA YAPTI.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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