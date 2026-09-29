Dolar 48,9949 +0,02%
Euro 55,5980 -0,20%
Bist 12.290,58 -2,40%
Altın Gram 6.618,29 +0,79%
EUR/USD 1,1344 -0,25%
Brent Petrol 96,10 -1,77%
--°

Burdur merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 9 tutuklama

Burdur merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda şüpheli hesaplarında 566 milyon TL işlem tespit edildi; 14 gözaltından 9 kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 12:25

GÜNCELLEME: 29 Eylül 2026 - 12:26

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Burdur merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 9 tutuklama

Operasyonun kısa özeti:

Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a Muhalefet" şüphesiyle başlatılan çalışmada önemli bir mali büyüklük ortaya kondu. Yapılan mali incelemelerde şüphelilere ait banka ve finans hesaplarında toplam 566 milyon TL işlem hacmi tespit edildi ve bu hesapların organizasyonel yapıda para transferlerinde araç olarak kullanıldığı belirlendi.

Soruşturmanın kapsamı:

Soruşturma, Burdur merkezli olmak üzere Antalya'nın da dahil olduğu iki ilde eş zamanlı operasyon kararıyla genişletildi. Jandarma ekipleri operasyon kapsamında Burdur'da 12, Antalya'da 2 adres olmak üzere toplam 14 şüpheliyi hedef aldı. Mali hareketlilik ve hesap incelemeleri soruşturmanın yönünü belirledi; hesapların örgütsel para akışında kullanıldığı tespitleri operasyonun gerekçesini oluşturdu.

Gözaltı ve adli süreç:

Operasyonda jandarma tarafından 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerden biri jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğerleri işlemler tamamlanarak adli makamlara sevk edildi. Mahkeme sürecinin ardından S.S.A., Ö.K., İ.C., A.B.Ö., R.A., B.D., B.B.D., B.Ö. ve E.T. isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. R.A., R.U., A.K. ve F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, soruşturmanın mali veriler ışığında sürdüğünü ve soruşturmanın olası bağlantılarının araştırılmaya devam ettiğini bildirdi. Operasyon, bölgedeki yasa dışı bahis ağına ilişkin yürütülen çalışmalarda mali delillerin belirleyici olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

BURDUR MERKEZLİ ANTALYA&#039;NIN DA DAHİL OLDUĞU 2 İLDE DÜZENLENEN VE ŞÜPHELİLERİN HESAPLARINDA TOPLAM...

BURDUR MERKEZLİ ANTALYA'NIN DA DAHİL OLDUĞU 2 İLDE DÜZENLENEN VE ŞÜPHELİLERİN HESAPLARINDA TOPLAM 566 MİLYON TL İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLEN YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERDEN 9'U TUTUKLANIRKEN, 4 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mezitli’de mobilya mağazası yangınında yoğun ekip müdahalesi sürüyor
images

Mezitli'de mobilya atölyesinde yükselen alevler ekipleri alarma geçirdi
images

Saraycık'ta okul çıkışı tartışma kavgaya dönüştü
images

Altındağ'da park kavgası ceza ile sonuçlandı: aracın iki lastiği patlatıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mezitli'de mobilya atölyesinde yükselen alevler ekipleri alarma geçirdi

Erzurum Teknik Üniversitesi kampüsünde eğitim ve sosyal alanların yenilenmesi hızlandı

Saraycık'ta okul çıkışı tartışma kavgaya dönüştü

Bakü’de 'Türk’ün Gücü Tükenmez' belgeseli: kardeşlik ve Karabağ’ın yeniden inşası

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan