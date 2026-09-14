Burdur'da çalan ilk zil: 41 bin 943 öğrenciyle yeni eğitim yılı başladı

2026-2027 eğitim öğretim yılı Burdur'da başladı

Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte Burdur'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı ilk ders ziliyle açıldı. Kent genelinde 239 okulda, 2 bin 392 sınıfta, görev yapan 3 bin 767 öğretmen eşliğinde toplam 41 bin 943 öğrenci yeni döneme başladı.

Tören ve ilk gün coşkusu:

Yeni eğitim öğretim yılının açılışı dolayısıyla Burdur Cumhuriyet İlkokulunda bir tören düzenlendi. Programda öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sahnelendi; gösterilerin ardından okula ilk kez başlayan 1. sınıf öğrencileri, 4. sınıf öğrencileri tarafından sınıflarına götürüldü. Minik öğrenciler ilk ders gününün heyecanını yaşarken, veliler de bu heyecana ortak oldu.

Protokol ziyaretleri ve temenniler:

Törene Vali Tülay Baydar Bilgihan, milletvekilleri Mustafa Oğuz ve İzzet Akbulut, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmeddin Dinç, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Törenin ardından Vali Baydar Bilgihan ve beraberindeki protokol üyeleri sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti ve yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Okulların açılmasıyla kent genelinde eğitim-öğretim faaliyetleri planlandığı şekilde başladı; öğretmen, öğrenci ve veliler yeni döneme uyum sürecini birlikte başlattı.

BURDUR’DA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ İLK DERS ZİLİ ÇALDI. KENT GENELİNDE 239 OKULDA 41 BİN 943 ÖĞRENCİ DERS BAŞI YAPARKEN, YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ AÇILIŞI DOLAYISIYLA CUMHURİYET İLKOKULU’NDA TÖREN DÜZENLENDİ.