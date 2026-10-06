Burdur'da trafiğe atlayan Ukrayna uyruklu kadın sınır dışı edilecek

olayın gelişimi:

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Burdur Bozkurt Mahallesi Armağan İnci Bulvarı üzerinde, şehirlerarası otobüs terminali yakınında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, N.A. isimli Ukrayna uyruklu kadın cadde üzerinde seyir halindeki araçların önüne atladı. Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

müdahale sırasında yaşananlar:

Sağlık kontrolü amacıyla kadını ambulansa bindirmek isteyen ekipler, kadının ekiplerine direndiğini ve polise tekme atmaya çalıştığını bildirdi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle N.A. etkisiz hale getirildi ve kelepçelenerek ambulansla hastaneye götürüldü. Hastanedeki işlemlerinin ardından N.A. emniyete sevk edildi.

adli işlemler ve teslim:

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından N.A. hakkında "uyuşturucu kullanmak" ve "kamu görevlisine direnmek" suçlarından işlem yapıldı. Şüpheli, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme kararıyla sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, yetkili birimlerin müdahalesi ve adli süreçlerin devam ettiği belirtildi.

BAHSE KONU KADININ ADLİYEYE SEVK EDİLMESİ