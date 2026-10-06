Turhal olayında iyileşmeler sürüyor: 33 hasta taburcu edildi

Kayseri Şeker’e bağlı Turhal Şeker Fabrikasında 5 Ekim Pazartesi günü meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmesi sonrası çeşitli hastanelere kaldırılan kişilerin tedavilerinde önemli bir aşama kaydedildi. Olayın ardından hastanelere sevk edilen toplam 49 kişiden 33 kişi tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

olay ve müdahale:

Olayla ilgili sağlık ekipleri ve hastaneler hızlı müdahale gerçekleştirdi. Zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuranlara gerekli tetkik ve tedaviler uygulandı. Sağlık kuruluşları, zehirlenmenin tedavi sürecinde takip ve destekleyici tedavi ilkelerini uyguladı.

hastaların durumu ve dağılımı:

Kalan 16 hastanın tedavileri Tokat ve Sivasta sürüyor. Tokat’taki hastanelerde izlem altında olan 6 kişinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Sivas Numune Hastanesi’ne sevk edilen 10 hastanın da tedavilerinin devam ettiği ve genel durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Yetkililer, zehirlenme olayına ilişkin soruşturmanın ve sağlık takibinin sürdüğünü belirtti. Taburcu edilenlerin durumunun stabil olduğu, takip randevuları ve gerektiğinde ek kontroller için yönlendirme yapıldığı ifade edildi.

KAYSERİ ŞEKER’E BAĞLI TURHAL ŞEKER FABRİKASI’NDA MEYDANA GELEN KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ NEDENİYLE TEDAVİ GÖREN 49 HASTADAN 33’Ü TABURCU EDİLDİ. TURHAL VE SİVAS’TA 16 HASTANIN TEDAVİSİ İSE SÜRÜYOR.