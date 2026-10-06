Tek girişe bağımlı Sinop'ta trafik için çevre yolu ve elektrikli ring önerisi

Akademik raporun ana bulguları:

Bir grup akademisyen tarafından hazırlanan ve "Sinop’ta Trafik Yoğunluğu, Alternatif Ulaşım Çözümleri ve Sektörel Etkiler Raporu", MHP Sinop İl Başkanlığı binasında yapılan basın açıklamasıyla kamuoyuna aktarıldı. Çalışma, MHP Genel Merkezi'ne de ulaştırıldı; açıklamayı İl Başkanı Hikmet Çınar okudu.

Sorunun boyutu ve etkileri:

Raporda, yaz aylarında artan turizm hareketliliği ve gurbetçi dönüşlerinin kentteki trafik yükünü artırdığı, ulaşımın özellikle Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi güzergâhında yoğunlaştığı vurgulandı. Metinde, daha önce yalnızca yaz sezonu ve resmi tatillerde görülen sıkışıklığın artık yılın her dönemine yayıldığı belirtildi. Trafik yoğunluğunun ambulans ve hasta nakil araçlarının ulaşımında gecikmelere neden olduğu, otopark yetersizliği ve çift sıra parkların trafik akışını olumsuz etkilediği kaydedildi. Raporda merkez ile hastane ve üniversite arasındaki yaklaşık 8 kilometrelik güzergahta yolculuk süresinin yoğun saatlerde 35–40 dakikaya ulaştığına dikkat çekildi.

Öneriler ve önceliklendirme:

Çözüm önerileri arasında güney veya kuzey çevre yolu inşası, Sinop–Ayancık bağlantısının güçlendirilmesi ve alternatif giriş-çıkış güzergâhları için tünel ile viyadük seçeneklerinin fizibilite çalışmalarına alınması yer aldı. Şehir içi ulaşım için akıllı kavşak sistemleri, park düzenlemeleri ve katlı otopark yatırımları önerildi. Merkez, plajlar, üniversite ve havaalanını kapsayan elektrikli ring hatlarının oluşturulması ve turistik noktalarda "park et, devam et" uygulamasının hayata geçirilmesi istendi; tramvay ve teleferik seçeneklerinin de değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada ulaşım yatırımlarının turizm, savunma lojistiği, sanayi ve enerji faaliyetleri açısından taşıdığı önem vurgulandı ve "Sinop’un tek giriş-çıkış yoluna bağımlılığı, sürdürülemez bir trafik yükü oluşturmaktadır" ifadesine yer verildi. Raporda kısa vadede trafik ve park düzenlemelerinin, orta vadede çevre yolu ile otopark projelerinin, uzun vadede ise alternatif giriş-çıkış bağlantılarının önceliklendirilmesi tavsiye edildi.

Çalışma, kent içi hareketliliği rahatlatmaya yönelik teknik önerileri ve önceliklendirme takvimini içeren bir rehber olarak MHP Genel Merkezi'ne sunuldu; uygulanabilirlik ve fizibilite aşamaları için ilgili kurumların adım atması bekleniyor.

BİR GRUP AKADEMİSYEN TARAFINDAN HAZIRLANAN VE MHP GENEL MERKEZİ’NE DE ULAŞTIRILAN SİNOP TRAFİK RAPORU, MHP SİNOP İL BAŞKANI HİKMET ÇINAR TARAFINDAN KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI. RAPORDA ÇEVRE YOLU, ALTERNATİF GİRİŞ-ÇIKIŞ GÜZERGÂHLARI, KATLI OTOPARK VE ELEKTRİKLİ RİNG HATLARI ÖNERİLDİ.