Burdur'da trafikte tehlike oluşturan Ukraynalı kadın adliyeye sevk edildi

olayın meydana geldiği yer ve zaman:

Olay, Bozkurt Mahallesi Armağan İnci Bulvarı üzerinde, Burdur Otobüs Terminali yanında dün saat 13.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, N.A. isimli Ukrayna vatandaşı kadın cadde üzerinde seyir halindeki araçların önüne atlayarak çevrede tehlike oluşturdu.

müdahale ve olayın gelişimi:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık kontrolü amacıyla ambulansa bindirilmek istenen kadın, polis ekiplerine direnerek tekme atmaya çalıştı. Ekiplerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilip kelepçelenen kadın, ambulansla hastaneye götürüldü. Hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından N.A. gözaltına alındı.

adli süreç ve yapılan işlemler:

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kapsamında N.A. hakkında ’uyuşturucu kullanmak’ ve ’kamu görevlisine direnmek’ suçlarından işlem yapıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, savcılık talimatıyla Burdur Adliyesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve yetkililer sürecin adli mercilerce yürütüldüğünü belirtti.

BURDUR'DA SEYİR HALİNDEKİ ARAÇLARIN ÖNÜNE ATLAYAN VE KENDİSİNE MÜDAHALE EDEN POLİS EKİPLERİNE DİRENEREK TEKME ATMAYA ÇALIŞAN UKRAYNA UYRUKLU KADIN, HAKKINDA 'UYUŞTURUCU KULLANMAK VE KAMU GÖREVLİSİNE DİRENMEK' SUÇLARINDAN İŞLEM YAPILMASININ ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.