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Kavak'ta Güvenpark mevkiinde tır çarpması sonucu otomobil takla attı

Ankara-Samsun karayolu Güvenpark Tesisleri önünde saat 14.45'te tırın çarptığı otomobil takla attı; sürücü S.A. yaralanarak Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 15:42

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kavak'ta Güvenpark mevkiinde tır çarpması sonucu otomobil takla attı

Kaza ayrıntıları:

Kaza, saat 14.45 sıralarında Ankara-Samsun karayolu Kavak ilçesi Güvenpark Tesisleri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.DVI. idaresindeki 57-CJ-790 Azerbaycan plakalı tır, aynı yönde sol şeritte ilerleyen S.A. yönetimindeki 26 FU 577 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı ve ters döndü.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü S.A., sağlık ekiplerince Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından bölgedeki trafik akışını etkileyen kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

SAMSUN’UN KAVAK İLÇESİNDE TIR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

SAMSUN’UN KAVAK İLÇESİNDE TIR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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