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Burhaniye'nin havası İzmirli Nuri dedeye nefes oldu

İzmir'den 12 yıl önce gelen 75 yaşındaki seyyar satıcı Nuri Özcan, Burhaniye'nin yüksek oksijenli havasının KOAH belirtilerini azalttığını söylüyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 13:47

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Burhaniye'nin havası İzmirli Nuri dedeye nefes oldu

İzmirli 75 yaşındaki seyyar satıcı Burhaniye'de şifa buldu

İzmir'den gelen 75 yaşındaki Nuri Özcan, Burhaniye ilçesinin havasının sağlığına iyi geldiğini belirtti. Uzun süredir KOAH hastası olduğunu söyleyen Özcan, 12 yıl önce eşinin ve teyzelerinin ziyareti sırasında ilçede kaldığı bir haftada rahatlama hissi yaşadığını ve bu nedenle Burhaniye'ye yerleşmeye karar verdiğini aktarıyor.

Yaşam ve geçim kaynakları:

1987 yılından beri seyyar satıcılık yapan Özcan, hayatını bu şekilde kazanıyor. Dört çocuk ve altı torun sahibi olan Özcan, Burhaniye'ye yerleşmesinin ardından günlük yaşamında olumlu değişimler gördüğünü ifade ediyor. İlçede geçimini sürdürürken aynı zamanda sağlığına odaklandığını söylüyor.

Sağlık üzerindeki etkiler:

Özcan, Burhaniye'nin bol oksijenli havasının etkisiyle kullandığı ilaçları azalttığını belirtti. KOAH ve astım gibi solunum yolu rahatsızlıkları yaşayanları ilçeye davet eden Özcan, burada kendisini daha iyi hissettiğini vurguluyor. 75 yaşındaki satıcının deneyimi, yer değişikliğinin ve iklimin kronik solunum hastalıkları üzerindeki kolaylaştırıcı etkisine işaret ediyor.

Özcan'ın anlattıkları, Burhaniye gibi deniz kıyısı ve ormanlık alanlara yakın yerlerin bazı hastalar için rahatlama sağlayabildiğini gösteriyor. Kendisinin gündelik yaşamında gözlemlediği azalan ilaç ihtiyacı ve artan konfor, yerel havanın kendisini iyileştirdiği yönündeki inancını güçlendiriyor.

Burhaniye'de yaşayan veya ziyaret etmeyi düşünen KOAH ve astım hastaları için Özcan'ın çağrısı, ilçenin temiz hava ortamını deneyimlemeye teşvik ediyor. Özcan, sağlık durumundaki iyileşmeyi ve buradaki yaşamın sağladığı rahatlığı çevresine de aktarıyor.

NURİ ÖZCAN

NURİ ÖZCAN

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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