Sürmene'den Kahire'ye keşanıyla dünyaya açılan Hatice nine

Sürmene'den Kahire'ye uzanan yolculuk:

74 yaşındaki Hatice Akbaş, Trabzon’un Sürmene ilçesi Balıklı Mahallesi'nde keşanıyla tanınıyor. Muhammed Salah’ın Trabzonspor’a transferi sonrası hazırlanan reklam videosunda sergilediği performans, Akbaş’ın yerel sınırları aşmasını sağladı. Videonun yayılmasıyla birlikte telefonları susmayan Akbaş için kısa süre içinde yeni bir program hazırlandı: özel bir tur şirketinin davetiyle Mısır yolculuğu.

Salah videosunun yankısı:

Hatice Akbaş, daha önce Karadeniz dizilerinde figüran olarak çalıştığını belirtiyor; "Taşacak Bu Deniz" dizisinde de kısa süre görev aldığı, ardından Salah’ın reklam çekiminde yer aldığı anlatılıyor. Reklam filminin yayınlanmasının ardından yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Akbaş, "O gün heyecanlandım hiçbir şey hatırlamıyorum. Salah’ın reklam filminin ardından çok fazla telefon geldi. Mısır halkı beni daha çok tanıdı. Her zaman arıyorlar" ifadelerini kullandı.

Umre hediyesi ve Kahire'de ilgi:

Başlangıçta planlanan uçuşun iptal edilmesi üzerine tur firması çifti erteleme için telafi amacıyla bir sürpriz yaptı ve Hatice ile eşi Ali Akbaş (78)'a umre ziyareti hediye edildi. Çift önce bir gün umrede kaldıktan sonra Mısır'a geçerek Kahire'de dört gün kaldı. Akbaş, Mısırlıların keşanından kendisini tanıdıklarını, sürekli fotoğraf çektirmek istediklerini anlattı: "Adım attığımda herkes tanıyorlardı. Herkes fotoğraf çektirmek istedi. Çok güzel insanlardı. Çok memnun olduk."

Geri dönüş ve yeni hedefler:

Türkiye'ye dönen çift, yaşadıkları ilgi nedeniyle memnun. Eşi Ali Akbaş, süreçten etkilendiklerini söyleyerek, "Film yayınlandıktan sonra hanım şöhret oldu. Sonrasında bizi Mısır’da ağırlamak istediler... Keşanıyla meşhur olduğu için sanki 40 yıldır bizi tanıyorlarmış gibi sarıldılar" diye konuştu. Hatice Akbaş ise bundan sonra Karadeniz’de çekilecek dizilerde başrol oynamak istediğini ve Muhammed Salah ile evinin balkonunda kuymak yiyebilme hayalini dile getirdi: "Oğlum gel kuymak yapacağım dedim ama gelemedi. Evimin balkonunda onunla kuymak yemek istiyorum."

Hatice Akbaş’ın öyküsü, yerel bir geleneğin (keşan) sosyal medyada ve reklam çalışmalarıyla nasıl uluslararası ilgiyi cezbedebileceğine dair güncel bir örnek sunuyor. Umre ziyareti ve Kahire programı, akabinde gelen misafirperverlik ve fotoğraf talepleri, Akbaş çiftinin sıradan bir figüranlıktan beklenmedik bir tanınırlığa uzanan deneyimini gözler önüne seriyor.

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